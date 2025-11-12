自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小綿羊女友撞上「魔王級前任」 胡宇威深陷三角修羅場

胡宇威（左）在《就算一個人也可以好好的吃飯2》面對前女友姚以緹的現身，顯得有點難以招架。（公視+提供）胡宇威（左）在《就算一個人也可以好好的吃飯2》面對前女友姚以緹的現身，顯得有點難以招架。（公視+提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕胡宇威、李玲葦、姚以緹三人在公視＋影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》陷入「三角修羅場」，上演當代戀愛最危險關卡，當「現任小綿羊女友」撞上「魔王級前女友」，將一口氣揭露三個角色從第一季開始至今的成長。

《好好吃飯2》中，姚以緹一早起床，穿著胡宇威的襯衫在廚房做早餐，還不斷暗示兩人過去共同記憶，狂踩李玲葦底線，忍不住在心中咆哮：「你們到底是前任，還是現任？」姚以緹笑言：「我的出場對艾蜜莉（李玲葦 飾）來說根本是核彈級別！」

李玲葦（右起）在《就算一個人也可以好好的吃飯2》幻想胡宇威和姚以緹互動親密。（公視+提供）李玲葦（右起）在《就算一個人也可以好好的吃飯2》幻想胡宇威和姚以緹互動親密。（公視+提供）

《好好吃飯2》第二部的「核災級戀愛」對李玲葦而言，像極了甜膩又燙口的冰淇淋布朗尼，李玲葦受訪時表示：「殺青後和經紀團隊吃飯，我點了一份冰淇淋布朗尼，突然覺得艾蜜莉的戀愛心情就像它，布朗尼是熱的，冰淇淋是冰的，陷入感情是幸福的，但也會被燙得措手不及，心情真是『冰火兩重天』。」她更語帶無奈表示：「看到男友的前女友穿著男友的襯衫還幫忙做早餐，這真的不用演，誰看到都會不爽！」

最令人好氣又好笑的「前女友幻想戲」也將登場，李玲葦不停幻想湯瑪士（胡宇威 飾）與范湘（姚以緹 飾）親密互動，不只上演八點檔式奪愛情節，還想像姚以緹霸氣回嗆：「謝謝你，讓我知道他還是愛我的。」讓李玲葦瞬間懷疑：「我到底在演哪一齣？」姚以緹回憶當時三人拍攝這段戲，忍不住大笑說：「要一直憋笑真的很難，哈哈哈！」

李玲葦在《就算一個人也可以好好的吃飯2》面對男友的前女友現身，感情彷彿陷入「冰火兩重天」。（公視+提供）李玲葦在《就算一個人也可以好好的吃飯2》面對男友的前女友現身，感情彷彿陷入「冰火兩重天」。（公視+提供）

對於飾演「魔王級前女友」范湘一角，姚以緹強調：「范湘沒有那麼挑釁啦！只是開開玩笑，玩笑開大了，最後她還是很真誠地面對艾蜜莉。」她也坦言角色行為確實容易踩到現任底線，但也正因如此才更貼近現實戀愛的複雜與拉鋸。

《好好吃飯2》第二部即將揭開角色更深層的情感選擇，從「吃掉孤單」進一步走向「戀愛治癒」與「陪伴成長」，李玲葦也誠摯表示：「有時候感情裡最難的，不是失戀，而是那種你還在關係裡，卻覺得自己已經失去了什麼。」她笑稱自己在現實中也會吃醋，但更在意的是：「如果真的非見前女友不可，那請先說清楚原因！」《就算一個人也可以好好的吃飯》第一部、第二部已在公視+、LINE TV上線。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中