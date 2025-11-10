自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

BBC兩主管因川普辭職 《廣角鏡》懶人包一次看

BBC製作的紀錄片《廣角鏡》（Panorama）紀錄片，被指錯誤剪輯美國總統川普（Donald Trump）演講。（路透）BBC製作的紀錄片《廣角鏡》（Panorama）紀錄片，被指錯誤剪輯美國總統川普（Donald Trump）演講。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕BBC總裁提姆戴維（Tim Davie）與新聞主管黛博拉圖內斯（Deborah Turness）兩人雙雙辭職。起因為BBC製作的紀錄片《廣角鏡》（Panorama）紀錄片，被指錯誤剪輯美國總統川普（Donald Trump）演講，並認為此行為讓川普的演講看起來像是在煽動人民襲擊美國國會大廈。針對此事，戴維以及圖內斯在發給員工的郵件中均承認犯錯，英國政界人士也希望透過兩人的辭職帶來改變，川普本人也表示樂見其成。

BBC總裁提姆戴維已辭職離開BBC。（美聯社）BBC總裁提姆戴維已辭職離開BBC。（美聯社）

▲提姆戴維和黛博拉圖內斯是誰？

2020年9月提姆戴維被任命為BBC總裁，負責監督BBC各項服務，並且擔任編輯、營運、創意領導者。戴維斯在擔任總裁職務之前，曾經在BBC Studio任職長達7年。在加入BBC之前，代為曾在世界最大日用品生產商之一的寶僑（Procter & Gamble）、飲料品牌百事可樂公司（PepsiCo）工作。

黛博拉圖內斯則自2020年起擔任BBC新聞首席執行官，負責監管BBC新聞和時事節目，她領導著約6千人的團隊，以40多種語言向全球近5億觀眾播出節目。進入BBC之前，圖內斯曾任INT首席執行官，並於2013年起擔任NBC新聞總裁。

BBC新聞主管黛博拉圖內斯因《廣角鏡》紀錄片剪輯而辭職。（路透）BBC新聞主管黛博拉圖內斯因《廣角鏡》紀錄片剪輯而辭職。（路透）

▲提姆戴維和黛博拉圖內斯辭職原因

BBC《廣角鏡》節目播出前拍攝紀錄片《川普：第二次機會？》引發爭議，該紀錄片於美國總統大選前一週播出，兩人也因此辭職。

戴維對外發出的聲明中並未提及《廣角鏡》紀錄片，僅說「雖然這並不是唯一的原因，但目前BBC新聞爭議風波的爭議無疑促成我的決定」。戴維認為BBC表現已經很不錯了，雖然犯了一些錯誤，因此身為總裁的他，必須承擔責任。

圖內斯認為：「圍繞這部關於川普的《廣角鏡》紀錄片的爭議已經發展到損害BBC的地步，而BBC是我深愛的機構。身為BBC新聞與時事部的首席執行官，我認為該負最終責任，決定向總裁遞交辭呈」。圖內斯也坦承自己犯了一些錯誤，但否認BBC新聞存在偏見的指控。

美國總統川普。（美聯社）美國總統川普。（美聯社）

▲關於川普的爭議點

外媒指出，透過BBC編輯標準委員會的前獨立外部顧問麥可普雷斯柯特（Michael Prescott）取得備忘錄，普雷斯柯特已於今年6月離開BBC。他提供的備忘錄上指出，長達1小時的《廣角鏡》紀錄片剪輯川普部分演講內容，看起來彷彿明確鼓勵2021年1月的國會山莊騷亂。

片中爭議處是川普2021年1月6日在華盛頓特區發表的演講，川普當時說：「我們將步行前往國會大廈，為我們勇敢的參議員和眾議員們加油」。這個片段在《廣角鏡》剪輯過後，變成川普說：我們將步行前往國會大廈……我會和你們在一起。我們將戰鬥。我們將拚死戰鬥。

被剪輯在一起的兩段演講內容，時間相隔超過50分鐘。且「拚死一搏」（fight like hell）這句話出自川普討論美國大選「腐敗」的一段演講，當時川普在演講中使用「戰鬥」、「戰鬥中」等字眼共多達20次。

外界認為從該備忘錄中可見《廣角鏡》節目歪曲了當天的事件，也會讓觀眾質疑：為什麼還要信任BBC？一切最後終點會走向何方？

川普本人對於戴維與圖內斯的辭職回應：BBC高層人士懷疑或被解雇是因為他們被發現竄改了我1月6日那場堪稱完美的演講。備忘錄中寫著「這些人極度不誠實，企圖干預總統選舉，這對民主來說真是太糟糕了」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中