黃明志被拘留屆滿 委任律師現身警局拚交保

稍早黃明志委任律師鄭清豐被拍到冒雨獨自一人進入警局。（翻攝自中國報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕根據大馬媒體《中國報》傳來一早最新報導，該國歌手黃明志捲入台灣「護理師女神」網紅謝侑芯在吉隆坡猝逝案，他被拘留接受調查在今（10）日屆滿，一早黃明志委任律師被拍到神色嚴肅進入警局。

報導指出，黃明志被拘留今屆滿，警方證實會申請繼續延押，其委任律師鄭清豐被目擊一早冒雨獨自一人抵達警局。據了解，鄭清豐是在當地時間上午9時09分抵達隆市金馬警區總部，預料將力拚黃明志交保，並捍衛他個人權益。

請繼續往下閱讀...

黃明志（左）涉入「護理師女神」謝侑芯命案，各界關注。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

黃明志因捲入女網紅謝侑芯命案，被警方援引刑事法典302條文（謀殺），他於5日淩晨1時10分親赴金馬警局總部投案協助調查，遭警方延扣6天至今。

依據大馬法律規定，警方申請延押首次可批准延押最多7天，若延押屆滿後，警方仍需繼續展開調查，可申請二度延押，但最多只能再延押7天。黃明志捲入謝侑芯命案，首次被警方延押6天，一般情況下，他的延押屆滿後，被二度延押的期限最多6天，或少於6天。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法