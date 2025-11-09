自由電子報
娛樂 日韓

28歲H級前寫真偶像「離婚後再出發」 出道拍AV前晚緊張到睡不著

28歲的綾瀨琴音原本是一位寫真偶像，離婚後決定成為一名AV女優。（翻攝自PLAY NO.1）28歲的綾瀨琴音原本是一位寫真偶像，離婚後決定成為一名AV女優。（翻攝自PLAY NO.1）

〔娛樂頻道／綜合報導〕28歲的綾瀬ことね（綾瀨琴音）有著成熟美艷的臉蛋以及傲人的H罩杯，之前的她是一名寫真偶像，離婚後，毅然決然地決定在片商Fitch出道，成為一名AV女優。由於拍攝成人片並非綾瀨琴音本來的人生規劃，所以她初次拍片的前一晚緊張的完全睡不著覺。

綾瀨琴音擁有H罩杯的豐滿身材。（翻攝自PLAY NO.1）綾瀨琴音擁有H罩杯的豐滿身材。（翻攝自PLAY NO.1）

綾瀨琴音回憶道，初次拍片的前一晚自己完全睡不著，當天一大早出門後還下起了大雨，憶起當初當寫真偶像時，有拍攝、活動時也經常下雨，自嘲自己「根本是雨女」。忐忑地抵達攝影棚後，雖然一開始緊張到全身都很緊繃，不過或許是離婚後太久沒有被滋潤，開拍後馬上進入了狀態，嗨起來扭腰擺臀。

綾瀨琴音拍攝的前一晚緊張到睡不著。（翻攝自PLAY NO.1）綾瀨琴音拍攝的前一晚緊張到睡不著。（翻攝自PLAY NO.1）

台灣AV達人「一劍浣春秋」指出，雖然綾瀨琴音也可以在「人妻片商」出道，不過她「離婚後再出發」、「前寫真偶像」的特色顯然更有賣點，天然豐滿的身材加上演技相當的有魅力。只可惜她目前尚未經營社群，不曉得是否拍完這片就會拍拍屁股走人。

綾瀨琴音目前沒有經營社群。（翻攝自PLAY NO.1）綾瀨琴音目前沒有經營社群。（翻攝自PLAY NO.1）

