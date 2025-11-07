向太怒批美國不是好地方 嗆聲不准移民、讀書否則出狠招

（左起）向華強、「向太」陳嵐夫妻以及兒子向佐。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕影壇大亨向華強老婆「向太」陳嵐同樣是知名製片人，近日她曬影片罕見談到「移民」，甚至直言「我覺得美國真不是個好地方」，認為美國環境混亂，滿街都是「有病的人」。向太也不准家庭成員移民美國：「我絕對不允許我的小孩，移民美國。孫子孫女也不准去美國讀書，如果他們敢去，我把錢捐了，一毛都不留給他們。」

向太不准家庭成員移民美國。（香港星島日報）

向太新曬出來的影片標題就寫著，「千萬不要移民漂亮國 你付出的代價不可想像」。雖然很多人心裡都有美國夢，但向太非常不以為然，她認為，「現在來講美國是沒有自由的，你看我八幾年就在美國拍電影，那時候美國真的還行，真的是沒那麼亂，沒那麼有病的人，拿槍或者是乞丐那麼多，現在乞丐流浪漢吸毒的滿街都是，有些街你根本不可能去，不管是舊金山、LA（洛杉磯）、紐約，你根本有些地方你不敢去，人家說要談生意，也是請你美國飛過來吧」！

請繼續往下閱讀...

向華強（右）與向太感情極好。（香港星島日報）

向太表示，自己從來都沒想過要去拿美國籍，主要原因是「覺得美國歧視我們」，她更霸氣喊話不准家庭成員移民美國：「我絕對不允許我的小孩，移民美國。孫子孫女也不准去美國讀書，如果他們敢去，我把錢捐了，一毛都不留給他們。」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法