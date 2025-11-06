五月天星二代上陣 冠佑19歲正妹女兒大膽挑戰新身分

小玫瑰（左三）曾當五月天嘉賓，最近也推出新歌。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天年底將到台中洲際棒球場舉辦6場「回到那一天」新年快樂版演唱會，由於門票即將在11月9日開賣，因此歌迷近期都在祈求好運，希望可以搶到票，尤其是跨年場，想和五月天一起迎向新年。

本周五月天將先到上海開唱，不只團員忙碌，五月天的「星二代」也有開心事分享，鼓手冠佑正妹女兒「小玫瑰」劉芯妤推出新歌，而且還首次挑戰新身分，才19歲就親自當上新歌製作人。

冠佑女兒小玫瑰首次挑戰當製作人。（翻攝自IG）

上個月小玫瑰剛滿19歲，她對自己的期許是：「請繼續做一個溫柔又堅定的人！」近日她推出新歌《 朋友而已》除了參與詞曲創作，她也親自當歌曲製作人，小玫瑰談到：「從來沒有想過，自己有一天會以『製作人』的身分出現在作品裡。自己製作一首歌，從無到有、從 demo 到試唱，到編曲，一路上不斷地嘗試、修正、懷疑又堅持，每一個決定，都讓我更了解自己想表達的聲音。」

對於嘗試製作人這角色，小玫瑰說：「這段過程比想像中不容易，有時候卡在一個旋律，反覆聽了幾十遍，只為了確認節奏是不是快了還是慢了，有時候為了一句歌詞的情緒，會整晚失眠。也正因為這些不斷的推翻與重來，我慢慢學會了怎麼讓『音樂』更貼近我內心想說的話。」

還在求學階段的小玫瑰談到：「有時候突然靈感來了，可能正在上課，也可能是半夜，自己就會趕快記下來，或錄在語音備忘錄裡。那一刻我發現，原來創作不只是靈感，而是一種陪伴自己的方式，我把它當作是很坦然面對自己的一個過程，是我，是身邊的朋友，或者是你們可能的經歷也可能正在發生，我希望 這首歌能陪伴大家在每一個你想回憶起的任何時光。」看到女兒的心得感想發文，冠佑也按讚鼓勵，另外魏嘉瑩也誇讚：「小玫瑰好厲害。」妹妹小薔薇則說：「以你為榮！」

