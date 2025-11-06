粿粿與友人起鬨看扁老公！范姜彥豐當眾被嗆「你不行啦」臉色驟變

〔記者邱奕欽／台北報導〕范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，痛斥2人「道德淪喪」導致3年婚姻破裂。隨著事件持續延燒，范姜彥豐過去在節目《女王大人》的片段也被網友翻出，他當時抱怨粿粿在朋友面前「看扁他」，甚至無視他的情緒需求，夫妻互動令人側目。

節目上，范姜彥豐坦言與粿粿經常「GET不到對方的情緒」，他回憶第一次與朋友們玩桌遊時，礙於不熟規則因此被男性友人數落訕笑，「你不行啦」、「一定不會玩」，起初並未放在心上，但隨著遊戲進行、氣氛熱絡，他逐漸上手仍遭看扁，最尷尬的是粿粿也加入起鬨，「老婆居然跟著大家一起笑我...」讓他頓時臉色驟變、顏面無光。

范姜彥豐（左）與粿粿3年婚姻中時有磨擦。（組合照，翻攝自IG）

范姜彥豐表示，當下忍著直至回到家後才試圖與粿粿溝通，「妳不覺得那些玩笑後來已經不好笑嗎？」沒想到粿粿卻冷回：「那你下次就不要玩了。」他當下深感挫折無奈，認為妻子完全無視自己的感受。該片段在社群瘋傳後，有網友留言：「這段互動根本早就埋下問題！」、「看得出來他很在意被輕視。」

針對內容，粿粿在節目上解釋，確實有察覺到范姜彥豐不開心，當時僅認為先開丈夫玩笑便能緩解現場氣氛，「沒GET到他需要哄啦，我就比較神經大條一點，以後明講就好了！」如今片段再被翻出引發熱議，有人認為雙方早有情感落差，也有人緩頰：「只是玩笑被誤會太深。」

