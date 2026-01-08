自由電子報
娛樂 日韓

門票賣太快出事了！CNBLUE台北站緊急宣布加場

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣樂團CNBLUE再度證明「台北就是搖滾主場」！全新世界巡演台北站原本只開3月7日一場，門票火速完售後，BOICE（官方粉絲名）集體敲碗「不夠看」，最終主辦單位與經紀公司緊急協調下，確定6日加場，造福粉絲。

CNBLUE世界巡迴加場海報。（和協整合行銷提供）CNBLUE世界巡迴加場海報。（和協整合行銷提供）

由於台北場後緊接著澳洲兩站演出，行程幾乎沒有喘息空間，CNBLUE卻仍為台灣擠出一晚，讓不少粉絲直呼：「這根本是偏心台北！」

隨著鄭容和個人巡演告一段落，CNBLUE正式全面回歸團體活動。最新專輯《3LOGY》的主視覺一曝光，就引發粉絲熱烈討論：成員與樂器、音箱並肩而立，眼神自信、氣場成熟，上方宛如演唱會海報的英文字設計，更被解讀為「宣告舞台才是他們的主戰場」。

《3LOGY》已於各大數位平台正式上架，全專輯共收錄10首歌，3位成員全數參與創作，曲目視覺更以「音樂祭入場手環」為靈感，象徵一路走來的歷程與累積。

CNBLUE世界巡迴台北站確定加場。（翻攝自X）CNBLUE世界巡迴台北站確定加場。（翻攝自X）

被譽為「公演職人」的CNBLUE，這次世界巡演規模同樣驚人，將自首爾出發，橫跨澳門、台北、墨爾本、雪梨、新加坡、吉隆坡、雅加達、奧克蘭、日本多座城市到香港、高雄，後續甚至還可能追加新站點。

CNBLUE台北流行音樂中心開唱加場門票於1月24日上午10點販售，可洽年代售票。

