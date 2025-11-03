「護理系女神」謝侑芯死於浴缸疑點重重 黃明志捲入爭議事件維基增至32條

謝侑芯命喪吉隆坡，經紀人希望追真相。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「護理系女神」謝侑芯，日前傳出到大馬準備進行拍攝工作，卻意外猝逝，一開始經紀人稱馬來西亞的醫院報告說是心臟病發作，不料昨（2日）爆出更多驚人內幕，更震驚的是大馬歌手黃明志也捲入其中。

綜合大馬媒體《中國報》和《星洲日報》報導，當地警方表示，31歲的謝侑芯被發現死在吉隆坡高級飯店房間浴缸，案發當下黃明志不只人在現場，還涉及被驗出毒品陽性反應，雖然昨天黃明志已發出聲明表示自己沒用毒品，但相關真相還有待釐清，也因這次勁爆事件，黃明志在維基百科的爭議事件項目中，已增加到32項。

黃明志爭議事件多，引發網友熱議。（資料照）

過去黃明志雖惹出許多爭議，但似乎總是「關關難過關關過」，不過這次捲入謝侑芯命案，都連他的忠實粉絲都很擔心，憂心這次恐怕沒有那麼容易躲過，畢竟過去黃明志在大馬警界和媒體界「樹敵無數」，粉絲認為這次事件，必定有很多人想要「弄死他」，而昨天黃明志發出聲明中，剛好也提到有人發黑函想要勒索他，並稱「如果你想繼續玩，我們隨時奉陪到底。」

綜觀維基百科所列出的黃明志爭議事件，不乏和大馬政府之間的衝突，有政治方面，也有娛樂方面的爭議內容，但這次涉及一條人命，以及他是否真如大馬媒體報導，在警方檢測毒品反應時出現陽性反應？一切仍有待司法調查，黃明志經紀公司則表示：「針對近日馬來西亞部分媒體報導，藝人黃明志（Namewee）之行為，目前已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方的最終報告。黃明志本人已全力配合司法調查，在此懇請各界靜待報告結果。」此案將在12月開庭。

