自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「護理系女神」謝侑芯死於浴缸疑點重重 黃明志捲入爭議事件維基增至32條

謝侑芯命喪吉隆坡，經紀人希望追真相。（翻攝自IG）謝侑芯命喪吉隆坡，經紀人希望追真相。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「護理系女神」謝侑芯，日前傳出到大馬準備進行拍攝工作，卻意外猝逝，一開始經紀人稱馬來西亞的醫院報告說是心臟病發作，不料昨（2日）爆出更多驚人內幕，更震驚的是大馬歌手黃明志也捲入其中。

綜合大馬媒體《中國報》和《星洲日報》報導，當地警方表示，31歲的謝侑芯被發現死在吉隆坡高級飯店房間浴缸，案發當下黃明志不只人在現場，還涉及被驗出毒品陽性反應，雖然昨天黃明志已發出聲明表示自己沒用毒品，但相關真相還有待釐清，也因這次勁爆事件，黃明志在維基百科的爭議事件項目中，已增加到32項。

黃明志爭議事件多，引發網友熱議。（資料照）黃明志爭議事件多，引發網友熱議。（資料照）

過去黃明志雖惹出許多爭議，但似乎總是「關關難過關關過」，不過這次捲入謝侑芯命案，都連他的忠實粉絲都很擔心，憂心這次恐怕沒有那麼容易躲過，畢竟過去黃明志在大馬警界和媒體界「樹敵無數」，粉絲認為這次事件，必定有很多人想要「弄死他」，而昨天黃明志發出聲明中，剛好也提到有人發黑函想要勒索他，並稱「如果你想繼續玩，我們隨時奉陪到底。」

綜觀維基百科所列出的黃明志爭議事件，不乏和大馬政府之間的衝突，有政治方面，也有娛樂方面的爭議內容，但這次涉及一條人命，以及他是否真如大馬媒體報導，在警方檢測毒品反應時出現陽性反應？一切仍有待司法調查，黃明志經紀公司則表示：「針對近日馬來西亞部分媒體報導，藝人黃明志（Namewee）之行為，目前已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方的最終報告。黃明志本人已全力配合司法調查，在此懇請各界靜待報告結果。」此案將在12月開庭。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中