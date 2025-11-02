理想混蛋唱一半！大咖歌王衝上台 主唱自嘲「我好像恐怖情人」

〔記者張釔泠／台北報導〕人氣夯團理想混蛋成軍8年，11月1日起在台北小巨蛋舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，今晚（2日）續唱第二場，一開場主唱雞丁就噴淚，此外更邀來他的偶像吳青峰同台演出。青峰驚喜現身合唱《下雨的夜晚》時，掀起全場最瘋狂的狀態。

雞丁與偶像青峰同台，激動大哭。（何樂音樂提供）

雞丁與青峰唱完後擁抱，雞丁忍不住掩面爆哭，謝謝青峰願意來當嘉賓，青峰笑說：「我是習慣被吐槽、被罵、被笑的，你們這樣突然很感性，我很不好意思，有點不知所措。」一旁的雞丁終於收起眼淚，直呼很了解當主唱的苦，「我平常也是被團員攻擊的。」但保證團員一定會對他很好，邀請他一起大合照，青峰自嘲大他們13、14歲，「這樣有『原子中年』的感覺。」

青峰與理想混蛋大合照。（何樂音樂提供）

青峰鬆口在後台看了上半場的演出，發現鼓手可沛很有表演慾，雞丁則透露建廷的歌喉與家凱風格滿像的，青峰一聽不禁幽默「提醒」建廷別走上家凱的路：「你們現在才8年，大概到15年的時候，不要整個人走歪。」

青峰擔任理想混蛋的嘉賓。（何樂音樂提供）

雞丁更告白青峰，自己曾追星蘇打綠的演唱會，一路從小巨蛋追到日本武道館，青峰說：「你追成這樣，我真的不好意思拒絕你（擔任嘉賓）。」讓雞丁笑稱自己好像「恐怖情人」，最後兩人更合唱蘇打綠的《近未來》。雞丁等到青峰離開舞台後，直接腿軟倒地：「我真的非常非常感動和幸福。」嗨喊終於圓夢。

