娛樂 最新消息

GD大巨蛋開唱！棒棒堂阿緯低調朝聖 被追問「只比個讚」

阿緯低調朝聖GD演唱會。（記者王文麟攝）阿緯低調朝聖GD演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流天王「GD」權志龍成為第一個登上臺北大巨蛋的韓國男星，「Übermensch」安可場將連唱兩天，預計將吸引8萬人朝聖，不少粉絲都精心打扮。現場也眾星雲集，連「棒棒堂」的阿緯都現身朝聖，由於他先前信誓旦旦稱「棒棒堂」沒有兵役問題，如今卻慘遭打臉，今天被問到心情還好嗎？他比了個讚，但被問到王子，阿緯並未回應。

林美秀秀出GD手燈，卻遲遲等嘸尪一起進場。（記者王文麟攝）林美秀秀出GD手燈，卻遲遲等嘸尪一起進場。（記者王文麟攝）

上萬GD粉絲出現在大巨蛋外。（記者王文麟攝）上萬GD粉絲出現在大巨蛋外。（記者王文麟攝）

GD昨天結束在APEC的演出後，立刻從浦項搭乘專機抵達桃園機場，休息幾小時之後，立刻登上臺北大巨蛋演出。與7月小巨蛋開唱一樣，前來朝聖的台灣藝人也不少，包括「動力火車」顏志琳、「陪沈團」沈、九把刀夫婦都現身，最近才成為GD粉絲的林美秀，表示被GD的舞台的風範所吸引，今天也自備手燈，只是老公大遲到，快開演了她才終於進場。

Y頭（左）、郭書瑤手勾手現身GD演唱會，還當場唱起歌。（記者王文麟攝）Y頭（左）、郭書瑤手勾手現身GD演唱會，還當場唱起歌。（記者王文麟攝）

九把刀夫婦現身GD演唱會。（記者王文麟攝）九把刀夫婦現身GD演唱會。（記者王文麟攝）

至於郭書瑤、Y頭則是手牽手一起現身，兩人肉眼可見十分興奮，郭書瑤還很有自信的說「GD的歌都會唱」，記者點了《POWER》，她還真的現場唱起來。被問到有沒有特別打扮？郭書瑤搖搖頭說沒有，看她幾近素顏就知道，希望能聽到《HOME SWEET HOME》。

粉絲穿超辣朝聖GD。（記者王文麟攝）粉絲穿超辣朝聖GD。（記者王文麟攝）

粉絲戴上頭巾致敬GD。（記者王文麟攝）粉絲戴上頭巾致敬GD。（記者王文麟攝）

粉絲模仿GD，不少人來合照。（記者王文麟攝）粉絲模仿GD，不少人來合照。（記者王文麟攝）

GD大巨蛋開唱！棒棒堂阿緯低調朝聖 被追問「只比個讚」粉絲上次穿粉紅色，這次則穿上小巨蛋場的彩虹玫瑰裝。（記者王文麟攝）

