陸元琪再發聲！袁惟仁臨終前顯靈告別 她忍淚交代委屈

袁惟仁生前與前妻陸元琪及一雙兒女的家庭合照。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（2日）於台東病逝，享年57歲。與他有過14年婚姻的前妻陸元琪，今透過社群發布長文，字字句句道出兩人的遺憾與和解。她透露收到噩耗當下，全家人如同「一二三木頭人」般無法動彈，只能任憑眼淚流動。

陸元琪透露，在袁惟仁離開的前一晚，她獨自在家時竟在客廳聞到一股熟悉的菸味，當時她便對著空氣說話，將這些年的委屈與堅持不下去的心情全說給「他」聽。沒想到隔日便接到死訊，讓她感嘆這輩子的試煉，「可能比出家人修行還困難」。

袁惟仁與陸元琪婚姻期間的合照，兩人攜手走過14年歲月，即使人生後段分岔，彼此情感仍在時間中慢慢和解。（翻攝自臉書）

回顧兩人愛情，陸元琪憶起當年看著袁惟仁抱著吉他寫下陶晶瑩的《那些日子》，兩人因此走進愛情。雖然婚姻在2016年走樣，離婚後的日子艱辛，她曾為了收入在節目上講出兩人的不愉快導致袁惟仁被罵，陸元琪道歉：「希望祢能理解我當初的難，只有我們彼此心中才知道對方有多重要。」

袁惟仁與陸元琪曾一同出席孩子校園活動，並肩站在孩子身旁，留下完整的一家人身影。（翻攝自臉書）

陸元琪強調，所有的怨恨早在2018年她帶著孩子飛往上海探視重摔昏迷的袁惟仁時，就已劃下句號，她感性形容那次重逢是「一眼萬年」。如今面對至親離去，孩子們表現出超齡的懂事，記得的都是爸爸的好。兒子打起精神上班，女兒則卸下美甲，重新拿出爸爸留給她的吉他練習，準備繼承父親的音樂精神。

陸元琪透露，孩子們面對噩耗展現超齡懂事，記得的全是爸爸的好。（翻攝自臉書）

陸元琪期盼來世能與袁惟仁、孩子們及愛犬重新相遇，把這輩子沒考好的習題再考一次。她彷彿聽到袁惟仁在耳邊溫柔鼓勵：「悲傷是因為微笑出去旅行了，加油好嗎？」

