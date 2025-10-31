GD又要吃金豬？ 業者粉專公告11月2、3日包場

韓流帝王「GD」權志龍11月又要返回台北大巨蛋演唱。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流帝王「G-Dragon，GD」權志龍11月又要返回台灣，11月1、2日他將連續兩天在台北大巨蛋開唱。先前GD來台不忘朝聖愛店「金豬食堂Gold Pig」，還在台灣首店舉辦慶功宴，吸引上千粉絲在餐廳外等候。這次GD會二訪金豬台灣首店嗎？

金豬食堂已經在粉絲專頁貼出包場公告。（翻攝自臉書）

查找金豬食堂，紛絲專頁上已經發出公告，表示「11月2、3日全時段不對外開放，當日暫停現場候位、不發放號碼牌」備註處則標示：已完成訂位之貴賓不受影響，讓人好奇包場的人該不會就是GD吧？根據《三立新聞網》報導，金豬食堂僅回覆這兩天的確有人包場，至於是誰？金豬食堂則表示不便回應。

GD今年7月來台開唱時，金豬食堂外聚集上千名粉絲。（資料照，記者王文麟攝）

今年7月GD來台開唱時，就包下金豬食堂舉辦慶功宴，他本人更是搭乘價值超過千萬的豪車現身，等候在餐廳外的粉絲全都見到自己的「本命」，當天店家有準備印有雛菊圖案的簽名板讓GD簽名，如今掛在餐廳二樓。

