坣娜肺腺癌逝震驚演藝圈 鄭怡早一步得知噩耗難過發聲

民歌50高峰會最終加場下月將在北中南熱鬧登場，今舉行彩排。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕民歌50高峰會最終加場下月將在北中南熱鬧登場，今天由施孝榮領軍，集結殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華等唱將齊聚一堂彩排，對於美聲天后坣娜因爲肺腺癌離世的噩耗，大夥都感到有些感傷。

鄭怡（左）、施孝榮受訪。（記者胡舜翔攝）

施孝榮受訪透露，這些年娛樂圈損失不少藝人，包括鄭華娟、韓賢光還有大S，「坣娜對我來說，就是美麗、堅毅、善良又親切，我們有好幾個共同朋友，她就是這樣的人，但離世才講這些很可惜。」李明德也感嘆，非常珍惜跟好友的相聚時光。

鄭怡不捨表示：「現在還健康的朋友要常常相聚，不要是只有演唱會才碰面。」透露有共同好友之前去探望過坣娜，她是在看到新聞報導後，緊急跟友人聯絡，才得知坣娜離世的消息，內心非常不捨。

回憶當年從加拿大返台演出，坣娜時常主動送上關心，更分享瑜伽的影片，提供她身體自我調適的方式，讓鄭怡感動說：「她的鼓勵，對我來說是很大的支持，她很溫暖，知道行有餘力要幫助別人。」

