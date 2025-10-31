謝侑芯31歲猝逝被傳「嗑藥、當伴遊」 經紀人發聲反擊曝內情

謝侑芯31歲因心臟病猝逝。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕擁有甜美外型與火辣身材的網紅「護理師女神」謝侑芯（Iris）驚傳在國外猝逝，享年31歲。其好友兼經紀人Chris表示，謝侑芯是在馬來西亞工作期間突發心臟病發作才離世，不過因為過世的突然，家屬有打算深入調查，今（31）日Chris也回應本報透露細節。

謝侑芯是在馬來西亞進行拍攝期間離世，謝侑芯的家人正在著手處理後事，而按照目前了解，馬來西亞的醫院報告說是心臟病發作，家屬們還在考慮是否要深入調查，並指出「當下好像是未有急救的可能性」。

請繼續往下閱讀...

而對此，Chris也透露正在進行當中，因為謝侑芯生前相當健康，「之前也沒有聽她告知任何健康的問題，家屬是想要特別確定是這一點，也不想要先亂推測或懷疑，如此才按照健康問題先公佈為死亡原因。」

Chris稍早也在社群上提到，近期網路上出現許多不實傳聞，例如「雲頂嗑藥」、「被雪碧派去當伴遊」等，這些全都是子虛烏有的假消息，屬於酸民的惡意臆測。根據目前警方的初步報告，並沒有提及「雲頂」地點，也未指出死因與藥物濫用有關。

Chris表示，雪碧是他們共同非常親近的好朋友，「她並未參與任何不當活動，更不可能讓自己的好友受害。」針對這些散播謠言、誹謗與侮辱的行為，家屬已經聘請法律顧問處理。

他也說，之所以暫未公開更多細節，是出於尊重家屬隱私，同時也等待警方更完整的調查結果。「家屬不希望有人被誤會，更不願看到網路輿論造成任何人的困擾或二次傷害。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法