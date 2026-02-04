自由電子報
娛樂 最新消息

金卡戴珊密戀F1七冠王！同遊英國再赴巴黎被抓包

金卡戴珊（右）與F1巨星路易斯漢密爾頓也是剛從友情升格為戀人！（達志影像）金卡戴珊（右）與F1巨星路易斯漢密爾頓也是剛從友情升格為戀人！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣演藝圈今天最熱門消息，莫過於吳克群與王心凌的「好交情」疑似升格為戀情，而好萊塢時尚圈近日最甜的八卦情侶，則是剛從友情升格為戀人的金卡戴珊與F1巨星路易斯漢密爾頓！顯見，在彼此擁有一定的信任基礎下，跟最要好的朋友談戀愛，似乎還不賴！

金卡戴珊（左）與路易斯漢密爾頓相識逾10年。（翻攝自網路）金卡戴珊（左）與路易斯漢密爾頓相識逾10年。（翻攝自網路）

肯爺前妻金卡戴珊自拍完《訴訟女王》（All's Fair）後，最後一次登上八卦新聞版面是與脫離英國皇室的哈利王子夫妻鬧翻的新聞！她近日又被英國《太陽報》獨家爆料與「F1七屆世界冠軍」路易斯漢密爾頓的戀情，還被跟拍到兩人愛得如膠似漆，從倫敦和巴黎連續3天秘密約會！

據《太陽報》報導，上週六金卡戴珊乘坐價值1億英鎊（約43億台幣）的私人飛機抵達牛津機場並下榻飯店Estelle Manor，1小時後路易斯漢密爾頓也搭乘直升機從倫敦抵達該酒店。據飯店內部人士透露，兩人包下水療中心享受雙人按摩，還在私人包廂共進晚餐，氣氛十分甜蜜。

路易斯漢密爾頓低調陪金卡戴珊在3天內飛抵倫敦和巴黎兩座城市。（達志影像）路易斯漢密爾頓低調陪金卡戴珊在3天內飛抵倫敦和巴黎兩座城市。（達志影像）

到了週日，金卡戴珊因有個人塑身衣品牌SKIMS的宣傳活動，兩人遂轉住倫敦市中心的瑰麗酒店（Rosewood London）入住，據悉，該飯店房價每晚高達7000英鎊（約30萬台幣）起跳。

而最受媒體注意的是，身為賽車手的路易斯漢密爾頓平時平時並不喜歡坐別人開的車，但這次卻願意陪金卡戴珊乘車2個多小時從科茨沃爾德前往倫敦，足見十分珍視這段感情。

媒體最後還拍到兩人搭乘私人飛機飛往巴黎，同樣是為配合金卡戴珊的宣傳工作，而這回入住的則題布里斯托爾酒店（Hotel Bristol），一晚房價高達2.1萬英鎊（約90萬台幣）。

事實上，金卡戴珊與路易斯漢密爾頓相識超過10年，尤其在金卡戴珊與肯爺2021年離婚後，兩人往來更頻繁，多次被拍到一同出席時尚活動或私人派對。

