已逝坣娜臉書今突更新動態 PO文暖哭一票粉絲

59歲的坣娜今傳出已於13天之前逝世，今晚臉書卻突然更新動態，讓人聯想到可能是老公代發信息和粉絲們告別。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕影、視、歌、主持領域多棲的坣娜，今（29日）下午突傳出已於10月16日逝世的消息，令歌迷和粉絲相當不捨。今晚稍早「Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽」臉書卻突然上傳一張字卡和一首猶太文歌曲 ，PO文寫道「這首希伯來文是我在3年前學的，內文就是對祈禱、對所有得到瘟疫與災難痛若的人們、所給予的祝福與祈禱。」讓許多粉絲紛紛留言和這位昔日的歌壇女神道別，而這也是她自6月8日PO出最後一篇貼文後，再次更新社群動態，網友猜測可能是猶大籍老公薛智偉代發，另一可能性是她生前設定預發的文章。

提及坣娜，很多人誤以為她是因為出了重大車禍才迫不得已離開螢光幕，轉而從事瑜珈事業，但事實上她生前燴炙人口的《奢求》、《自由》、《退路》等K歌金曲，都是在1993年發生車禍之後才推出！

59歲的坣娜，始終以最佳狀態出現在週遭朋友面前，很難想像她正奮力與病魔對抗中。（翻攝自臉書）

當年那場車禍導致坣娜脊椎變形、內臟移位、身體多處骨折，送進急診室時，一度因為醫院沒有病床而被帶回家中，隔天才又住進了另一家醫院。昏迷兩天的坣娜（當時藝名是「唐娜」），醒來時頭上僅縫了8針，醫師跟她說檢查不出任何原因，半個月後就讓她回家休養。然而敬業的，因戲約在身，才休息1個月就能忍痛復工，但她突然發現自已在拍戲時，完全記不住台詞，雖然警覺不對勁，但對正在衝刺事業的她來說，快速回到演藝軌道上才是她的第一要務。

次年，以《抱緊一點》入圍金曲獎「最佳國語歌曲女演唱人獎」，之後改名坣娜，並於1997年再以《自由》專輯入圍金曲獎，可惜兩次都與獎項擦身而過。

2000年之後，車禍後遺症大舉反撲，造成免疫失調，坣娜因學習瑜珈受益良多，遂決定推廣淡出螢光幕，專注自修多年的瑜伽事業，期間也曾出版多本瑜伽書，並成立「坣娜瑜伽傳愛協會」，免費開班教授小腦萎縮症的身障患者學習瑜伽，緩解患者的病情與疼痛。

坣娜於2017年嫁給猶太籍老公薛智偉，兩人感情十分甜蜜。（資料照，記者胡舜翔攝）

8年前，嫁給身價逾280億元的猶太籍老公薛智偉（Jeffery Schwartz）後，也從未停止她想分享善念的行動力，致力推廣猶台文化交流之餘，也仍繼續從事慈善活動。今突傳出她已於10月16日逝世的消息，讓身旁許多好友和經人都不敢置信，據悉是因為她不希望打擾他人，貼心舉動更令粉絲們感到心疼！

