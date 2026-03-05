自由電子報
娛樂 最新消息

ONCE準備破產！TWICE快閃店這天登場 大巨蛋3連唱

〔記者鍾志均／綜合報導〕K-POP女團王者終於來了！TWICE迎接出道10週年，確定3月20日至22日一連三天攻佔臺北大巨蛋，舉辦演唱會；正式開唱前，主辦單位今（5）正式宣布期間限定的《TWICE WORLD TOUR POP-UP STORE IN TAIPEI》官方快閃店於3月14日在華山1914文化創意產業園區登場。

TWICE十週年巡演開始暖身 限時限量快閃店搶先登場。（Live Nation Taiwan提供）TWICE十週年巡演開始暖身 限時限量快閃店搶先登場。（Live Nation Taiwan提供）

這不僅是TWICE出道十年的重要里程碑，更是她們首次在台北舉辦大型專場演出，讓ONCE（官方粉絲名）興奮直呼：「終於等到了！」這次快閃店活動於3月14日至3月23日在華山1914文化創意產業園區登場，為期10天，讓粉絲在演唱會前就能先沉浸在TWICE的魅力之中。

快閃店主打「沉浸式應援體驗」，不只販售各式官方周邊，現場還打造多個拍照打卡區。最吸睛的展品之一，就是九位成員的「全員親筆簽名球衣」，讓粉絲能近距離欣賞偶像親筆簽名，被不少人視為此次快閃店的「鎮店之寶」。

為呼應台北演唱會，官方也特別推出「TAIPEI EXCLUSIVE」城市限定T-Shirt，黑白兩色設計勢必掀起收藏潮。此外，現場還能買到多款新周邊，包括質感睡袍、卡帶造型NFC鑰匙圈、九位成員圖像應援扇以及可愛零錢包等。

TWICE十週年台北快閃店主視覺。（Live Nation Taiwan提供）TWICE十週年台北快閃店主視覺。（Live Nation Taiwan提供）

主辦單位也準備多項粉絲福利。只要在現場消費，就能獲得隨機成員刮刮卡；單筆消費滿2800元，還能拿到限量隨機成員自拍小卡，收藏價值滿點。

另外，為避免現場人潮失控，快閃店將採取「線上實名預約制」，粉絲需在3月8日上午11點透過拓元售票系統預約，並攜帶實體票券才能入場購買周邊與體驗裝置。

從華山快閃店到台北大巨蛋三連唱，TWICE將用滿滿音樂能量席捲台北。對ONCE而言，這不只是演唱會，更是見證偶像出道十年的重要時刻。3月的台北，注定將成為TWICE與粉絲共同書寫回憶的舞台。

