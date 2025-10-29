坣娜驟逝 好友趙婷感傷：她笑的時候天都亮了

坣娜與趙婷是多年好友。（圖／翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手坣娜因胰臟癌病逝，享年59歲，她最後的發文仍相當正面「人生是一趟單程票，不要浪費時間執著於不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為」，看哭一票粉絲。

好友趙婷對坣娜離開悲傷不已，提起坣娜，她形容：「她笑的時候，連天都亮了」，得知坣娜死訊後，趙婷發文，指坣娜曾用歌聲撫慰風的皺紋，也用呼吸，教人與心相擁，舞動的指尖，是光，是風，是柔軟與堅定共存的形容。

坣娜因胰臟癌病逝，享年59歲。（圖／翻攝臉書）

趙婷還記得，坣娜笑的時候，連天都亮了；她靜的時候，連海都懂了，「一個美麗、善良的靈魂，如今化作晨光，灑在每個瑜伽（珈）墊上」，她認為音符還在，氣息還在，坣娜只是回到了更深的寧靜。最後，她閉上眼睛，彷彿聽見坣娜正在訴說：「呼吸吧，一切都還在愛裡」。

坣娜長年與紅斑性狼瘡病魔抗戰，近年則淡出演藝圈透過瑜珈與音樂分享正能量，她溫柔嗓音陪伴許多人走過艱難歲月，《奢求》、《自由》等作品更成為一代人心中的療癒象徵。

