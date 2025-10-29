吳政勳吃醋小童星喊媽 笑虧陸小芬被搶走了

大愛劇《接住流星的人》吳政勳、陳季霞在高雄宣傳新戲。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛新戲《接住流星的人》由影后陸小芬領銜主演，故事取材自三重新芽課輔班的真實案例，聚焦生活在社會陰暗角落、飽受弱勢家庭困境的孩子們，刻劃出無奈卻真實的人性光影。劇中演員陳季霞與吳政勳29日南下高雄，參與線上讀書會宣傳新劇。

陳季霞除了是資深演員，更是專業配音員。活動現場她大展聲音實力，輪番變化「銀婆婆、湯婆婆、一休和尚的妹妹、皮諾丘」等角色聲線，從蒼老嗓音到卡通語調信手拈來，被封為「聲音千變女郎」。她更笑言自己是「說走就走」與「獨旅」的始祖，從年輕起便愛一人旅行，至今足跡踏遍數十國。

陳少卉劇中飾演「博葦」遭到家暴。（大愛提供）

這次飾演「訪視志工」角色，讓陳季霞特別有感。她回憶，在《搜尋者》挑戰基隆山坡巷弄時體悟「做好事要有健康身體」，這回面對一群孩子則考驗耐心。一場她探訪受家暴的小孩（陳少卉飾），對方臉上畫著「怪醫黑傑克」，讓她心酸又敬佩，「如果沒有志工去找他們，可能永遠陷在爛泥裡。」拍完戲她深刻體悟：「有多餘的愛，就該分享出去。」

談到拍攝現場，陳季霞坦言震撼不已：「三重拍戲地點是真實住家，氣味、環境都讓我雞皮疙瘩。」她說自己過去凡事隨緣，拍完這齣戲最大的改變是：「只要有能力，就要像搜尋者一樣，主動去發現需要幫助的人。」

吳政勳飾演陸小芬兒子，出席高雄線上讀書會宣傳。（大愛提供）

吳政勳在劇中飾演陸小芬的兒子，面對母親收留一群陌生孩子，他笑說：「大家都喊她阿嬤或師姑，有個孩子竟然一進門就喊『媽媽』，我超吃醋！」他同時擔任表演指導，笑言拍戲前原本煩惱家中狗狗分離焦慮，「結果面對劇組小孩後，覺得狗的問題超簡單。」他分享與童星合作的挑戰在於「耐心」，還要陪玩、引導小朋友自然入戲。

左寧劇中手鍊被搶後難過落淚。（大愛提供）

他印象最深的是六歲童星左寧拍搶手鍊戲，情緒真摯到哭出來，「我也眼眶紅，結果一轉頭看到導演哭得更誇張！」他笑說孩子的真情讓大人都被感染。而柯叔元在送兒子進育幼院的戲中，光腳追車的畫面更讓他難忘，「那股捨不得的情緒太真實了。」

大愛劇《接住流星的人》自10月23日起，每週一至週五晚間八點，在大愛頻道與大愛劇場YouTube頻道同步播出。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

