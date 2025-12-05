睜大眼！2026年最好運4星座 貴人相助財運亨通

2026年最好運4星座，貴人相助財運亨通。（資料照，記者潘自強攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕進入2025年最後一個月的現在，不少人也好奇自己明年還會持續走好運嗎？根據命理學家分析，有4個星座在2026年裏簡直強運爆炸，不但事業運節節高升，還有貴人出手相助、八方滾滾來才，可以說對這4個星座來說，2026根本就是大豐收的一年。想知道是哪4個星座，趕緊跟著《自由時報》娛樂頻道看下去吧。

▲金牛座

金牛座在2026年表現特別突出，過去勤勤懇懇累積的口碑與信任，將在新年度轉化為事業能量。創業者合作邀約增加、訂單量大幅提升，即使外在環境不盡理想，也能憑藉在市場多年深耕脫穎而出，若能持續維持服務品質、保持謙遜態度，將有望在業界站穩領先位置。

▲獅子座

獅子座無論身處職場或創業領域，2026年都將迎來實質突破。基層上班族有機會晉升至管理階層，掌握更多決策權；領導者則可能在貴人支持下克服難題，進一步擴大影響力。即使過程中存在挑戰，獅子座仍能依靠強大氣場與能力翻轉局勢，拿出亮眼成績單。

▲水瓶座

水瓶座在明年綻放自身才華，2026年的星象為水瓶帶來多元舞台，使其得以展現創意，並有更多接觸科技與創新領域的機會，不僅工作氛圍愉快，亦能透過新點子、新計畫獲得實際回報，財務可能呈現倍數成長。若能在可控風險範圍內進行理財與投資，將更有利於累積長期財富。

▲雙子座

雙子座在2026年也被視為運勢強勁的代表之一，勇於嘗試新事物成為其成功關鍵，且在新年度中將獲得多名貴人協助，無論是資源、資金或人脈，都能因主動表達意願而獲得支持，事業與財富雙雙取得突破。情感運勢方面亦大幅好轉，有望告別不合適的對象，迎來正緣與更穩定的關係。

☆民俗說法僅供參考☆

