自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

睜大眼！2026年最好運4星座 貴人相助財運亨通

2026年最好運4星座，貴人相助財運亨通。（資料照，記者潘自強攝）2026年最好運4星座，貴人相助財運亨通。（資料照，記者潘自強攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕進入2025年最後一個月的現在，不少人也好奇自己明年還會持續走好運嗎？根據命理學家分析，有4個星座在2026年裏簡直強運爆炸，不但事業運節節高升，還有貴人出手相助、八方滾滾來才，可以說對這4個星座來說，2026根本就是大豐收的一年。想知道是哪4個星座，趕緊跟著《自由時報》娛樂頻道看下去吧。

▲金牛座

金牛座在2026年表現特別突出，過去勤勤懇懇累積的口碑與信任，將在新年度轉化為事業能量。創業者合作邀約增加、訂單量大幅提升，即使外在環境不盡理想，也能憑藉在市場多年深耕脫穎而出，若能持續維持服務品質、保持謙遜態度，將有望在業界站穩領先位置。

▲獅子座

獅子座無論身處職場或創業領域，2026年都將迎來實質突破。基層上班族有機會晉升至管理階層，掌握更多決策權；領導者則可能在貴人支持下克服難題，進一步擴大影響力。即使過程中存在挑戰，獅子座仍能依靠強大氣場與能力翻轉局勢，拿出亮眼成績單。

▲水瓶座

水瓶座在明年綻放自身才華，2026年的星象為水瓶帶來多元舞台，使其得以展現創意，並有更多接觸科技與創新領域的機會，不僅工作氛圍愉快，亦能透過新點子、新計畫獲得實際回報，財務可能呈現倍數成長。若能在可控風險範圍內進行理財與投資，將更有利於累積長期財富。

▲雙子座

雙子座在2026年也被視為運勢強勁的代表之一，勇於嘗試新事物成為其成功關鍵，且在新年度中將獲得多名貴人協助，無論是資源、資金或人脈，都能因主動表達意願而獲得支持，事業與財富雙雙取得突破。情感運勢方面亦大幅好轉，有望告別不合適的對象，迎來正緣與更穩定的關係。

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中