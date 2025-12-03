自由電子報
滿月將至～12生肖找到你的「命定星宿」辨吉凶、福運來

當月亮在夜空行走，12生肖的運氣也在轉換座標。（達志影像）當月亮在夜空行走，12生肖的運氣也在轉換座標。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕週四（12/4）將迎來2025最後一個滿月，命理界氣質導師菲菲老師提醒，「當月亮在夜空行走，12生肖的運勢也在轉換座標。」夜深時抬頭看天，那輪月亮，其實每天都走在不同的位置上。古人把這條路叫做「二十八星宿」，意即當月亮走過哪一宿，就由那一宿的星神照看人間。

菲菲老師補充，古人相信，月亮的行徑對應著人事的變化，每一宿都有不同的性情與任務：有的帶來創意靈感，有的提醒人收心，有的象徵合作與成就。「懂星宿的人，懂得觀天識心。它不是在預言，而是在提醒我們：天地萬象皆有節理，運氣也有秩序。」

菲菲老師進一步說明，這半個月（12月1日至15日），月亮正行經「白虎宿段」的後半，負責照看的是4個星宿，則分別是婁、胃、昴、畢。菲菲老師不忘強調，當12生肖在「守護星」看顧下，若能乘勢而為，必行大運。

➤婁宿（12/1～12/4）

．對應生肖：牛、羊（福氣維穩ing）

．開運關鍵：讓秩序回來，心也就安了。

婁宿的力量像一雙穩定的手，幫我們把散亂的事重新擺正。屬牛與屬羊的人在這幾天，容易特別在意細節。想整理帳務、想把生活空間重新規劃、想把長期沒處理的事收尾，都適合在這段時間內處理圓滿。。

若感覺心煩或焦慮，不妨清理桌面、整理錢包、刪除過期的郵件。當外在井然，內在就不再混亂。這些微小的整理動作，正是「福氣回家的路」。

➤胃宿（12/5～12/7）

．對應生肖：虎、狗（先養氣後養運）

．開運關鍵：照顧好身體，運氣才有力量。

胃宿主「氣」，對應到身心的運作。屬虎與屬狗的人，這幾天若出現疲倦、頭痛或情緒不穩，那不是退運，而是能量在提醒你：該歇一歇。

多喝熱水、早睡、少應酬，這些最平凡的事，其實最有效。古人說「養氣者，養其運也」，當願意放慢步伐、安住呼吸，福氣會悄悄在體內生長。人若能讓身心協調，天時自然會配合。

➤昴宿（12/8～12/11）

．對應生肖：兔、豬（解困局迎新局）

．開運關鍵：靈感萌動，智慧開始回來。

昴宿是掌管文思與靈性的星宿，當月亮走到這裡，思想與感受會變得敏銳。屬兔與屬豬的人，在這幾天容易獲得啟發，會萌生想重整計畫、想嘗試新方向，或突然有解開困局的靈光。

建議這幾天不妨多與文字、音樂、藝術相處，讓腦袋放鬆，讓心開展。有時靈感不是來自努力思考，而是來自靜下來時的空間。星光不說話，但它會在安靜裡給人答案。

➤ 畢宿（12/12～12/15）

．對應生肖：蛇、雞、牛（收獲努力成果）

．開運關鍵：完成，是讓幸福定形的方式。

畢宿象徵「完結與實成」。屬蛇、雞、牛的人，這幾天容易看見努力的成果。可能是一件事終於塵埃落定，一段關係達成共識，也可能只是終於放下執著，讓心輕盈了。

畢宿的智慧在於：收不是結束，而是能量歸位。每一次完成，其實都在為下一次展開做準備。當能誠實地面對現狀，宇宙就會替我們開啟新的起點。

12/1～12/15月亮正行經「白虎宿段」的後半，菲菲老師提醒，當12生肖在「守護星」看顧下，若能乘勢而為，必行大運。（菲菲老師提供）12/1～12/15月亮正行經「白虎宿段」的後半，菲菲老師提醒，當12生肖在「守護星」看顧下，若能乘勢而為，必行大運。（菲菲老師提供）

【菲菲老師 專家小檔案】
．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

