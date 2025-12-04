自由電子報
娛樂 最新消息

網紅遭綁架被搶550萬元 本人發聲：錢找不回來了

網紅兼YouTuber陳昊曬出自己的傷勢。（翻攝自Threads）網紅兼YouTuber陳昊曬出自己的傷勢。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅兼YouTuber陳昊今（4）在社群平台發影片，表示自己上月29日與網友見面聊投資，沒想到卻遭設局被押上車帶走。他曬出自己的傷勢，並感謝社會大眾關心，表示自己損失550萬元，雖然已經查到金流，但基本上錢是找不回來了。陳昊特別感謝警察在24小時之內就抓到人，更稱讚台灣警察辦案效率與積極。

網紅兼YouTuber陳昊透露自己被綁架的心聲。（翻攝自Threads）網紅兼YouTuber陳昊透露自己被綁架的心聲。（翻攝自Threads）

陳昊表示上月29日他與一名陳姓網友見面聊投資，約在新北市新莊的咖啡廳見面，陳昊自己做外匯生意，因此許多人會私訊他，要求見面交流，通常陳昊都會拒絕，但陳姓網友與他聊了半年多，表現得也相當熱情。兩人聊了一個小時左右，沒想到對方是在計算要如何綁架他。

網紅陳昊表示自己肋骨受傷較嚴重，目前呼吸都有點痛。（翻攝自Threads）網紅陳昊表示自己肋骨受傷較嚴重，目前呼吸都有點痛。（翻攝自Threads）

陳昊表示目前3名嫌犯當中已有2名遭逮，目前羈押中，他強調「3人以上的強盜罪，是會加重的，基本上都是5年起跳」。他描述自己被綁當下，雙手被捆住，眼睛也被膠帶黏住，除了被毆打之外，還被逼迫轉出17萬顆泰達幣（約新台幣533萬元）；現金部分則被要求轉出8萬元，之後就被丟包在桃園機場。

陳昊除感謝社會大眾關心之外，也積極表示自己知道錢找不回來了，不過只要人還活著，就有機會賺回來。

