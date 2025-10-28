自由電子報
娛樂

收劉德華親筆信！陳凱倫曝天王私下面：他從不發脾氣

陳凱倫今辦新書發表會。（記者林欣穎攝）陳凱倫今辦新書發表會。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕陳凱倫過去罹患扁桃腺癌，歷經2年積極抗癌，如今癌後重生，今（28）日他舉辦新書《陳凱倫•站在方舟上唱生命之歌》發表會，記錄了自己四度重生的旅程，其中他邀請到天王劉德華撰寫推薦序，他也分享與劉德華過去相處細節，大讚對方多年來都一樣真誠、溫柔。

陳凱倫與劉德華認識33年。（陳凱倫影視工作室提供）陳凱倫與劉德華認識33年。（陳凱倫影視工作室提供）

陳凱倫與劉德華結緣於33年前的《偶像雜誌》採訪，劉德華連續6年入選「十大偶像頒獎典禮」，兩人每次訪問都要在擁擠的現場找到地方做對談，陳凱倫說劉德華從不對工作人員發脾氣，多年來一樣真誠、溫柔。他印象最深的一次訪問是早上10點的約訪，劉德華前一晚拍戲到深夜，仍準時素顏出現，「（劉德華）沒有架子、沒有距離，那就是他最動人的地方。」

事實上，劉德華28年前就曾為陳凱倫著作《真情不設防》親筆寫過序，當時劉德華就笑稱自己是「另一個傻子」；多年後，陳凱倫雖遺失與他的聯繫方式，後來透過劉德華之前合夥人，輾轉拿到了劉德華的e-mail，陳凱倫寫了多封信件給他，後來也得到了回音，「我想我的信打動了華仔，他看到我的辛酸跟一路走來的精神，跟他是有點接近的，他再10／15傳給了我mail，我回了信跟他說謝謝，謝謝他願意成全，幫助這麼多的抗癌者跟家屬，他給我的序是給大家的序。」

劉德華28年前曾親筆寫序給陳凱倫。（陳凱倫提供）劉德華28年前曾親筆寫序給陳凱倫。（陳凱倫提供）

劉德華28年前曾親筆寫序給陳凱倫。（陳凱倫提供）劉德華28年前曾親筆寫序給陳凱倫。（陳凱倫提供）

這次劉德華再為陳凱倫寫序，他在序中提到：「愛自己，愛別人，是傻瓜，又何妨。人在成長過程中，常常會遇上無情的病魔，被打擊、陷入黑暗的谷底。此時傻瓜化成一道光，讓人再看到生命的明亮。」字裡行將流露溫情。

今天新書發表會的現場來了將近百位粉絲朋友支持，影后好友楊貴媚雖未到場也拍了影片祝福，她形容陳凱倫是站在方舟上的人，「經歷過許多大風大浪、許多挫折，將它轉換成正能量，轉化成愛，這需要意志很強的人才做得到，你就是這樣的人。」她更俏皮叮嚀陳凱倫：「有時候可以放過自己，擺擺爛，喝咖啡、放空自己，別把自己逼太緊。」

陳凱倫也透露兒子陳銳則默默訂了100本為他送上鼓勵，陳凱倫長年致力公益，他也透露版稅將全數捐出給「臺大醫院作業基金402專戶頭頸癌研究經費」及「立視九九敬老頻道」。

