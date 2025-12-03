自由電子報
賀！台灣國旗飄揚德國 瑞莎帶體操小選手奪4金2銀

選手李昕霏（中） 拿下德國「Winter cup Leverkusen」比賽全能冠軍。（翻攝自臉書） 選手李昕霏（中） 拿下德國「Winter cup Leverkusen」比賽全能冠軍。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人瑞莎成立瑞星韻律體操協會多年，她昨（2日）在臉書分享團隊赴德國參賽的畫面，謙虛表示和來自18個國家的年輕好手同場競技，台灣小選手們雖然難免緊張，但上場表現十分沈穩，共斬獲4金、2銀，成績不俗。而讓瑞莎最感動的是，可以看到小選手李昕霏可以身披「台灣國旗」站上頒獎台，所有在練習過程中所留下的汗水、淚水，都值得了。

瑞莎培育台灣韻律體操小選手，向來不遺餘力，經常帶她們出國比賽。（翻攝自臉書） 瑞莎培育台灣韻律體操小選手，向來不遺餘力，經常帶她們出國比賽。（翻攝自臉書）

瑞莎發文提到，孩子們遠征德國參加「７th WinterCup Leverkusen」比賽，能和18個國家的選手一同比賽並拿下獎項固然開心，但讓小朋友更興奮的是能見到2024奧運冠軍Darja Varfolomeev和奧運第四名的Margarita Kolosov，直呼更有動力了，回台灣後一定要更努力練習！

看到台灣國旗飄揚德國競賽會場，網友們都十分感動。（翻攝自臉書）看到台灣國旗飄揚德國競賽會場，網友們都十分感動。（翻攝自臉書）

瑞莎也一一點名小選手們的佳續，李昕霏（2013年組）勇奪環、彩帶和全能冠軍；鄭娛在球的項目拿到亞軍；高筑甄則在（2017年組）拿到徒手亞運和球類冠軍。

