娛樂 最新消息

朱學恒出監！暴瘦體型「減一半」 友人撐黑傘擋媒體

朱學恒今（1） 日出監，身形瘦了一大圈。（記者鄭淑婷攝）朱學恒今（1） 日出監，身形瘦了一大圈。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕名嘴朱學恒因強制猥褻罪被判處11個月徒刑定讞，他在台北監獄服刑期間表現良好可縮短刑期，原定12月23日期滿出監，他提前22天在今（1）日出獄重獲自由，他接近上午11點30分步出北監身形暴瘦，快認不出，面對媒體守候他未停下受訪，友人立即撐起黑傘阻擋拍攝，對於是否有要跟被害人道歉、以後還會喝酒嗎等問題，朱僅說「麻煩各位費心了，謝謝。」深深一鞠躬後，即坐上友人車輛離去。

朱學恒今（1） 日出監，身形瘦了一大圈。（記者鄭淑婷攝）朱學恒今（1） 日出監，身形瘦了一大圈。（記者鄭淑婷攝）

朱學恒2022年8月間在台北市大安區某餐廳包廂2度強吻摟抱國民黨台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪判刑11月定讞，鍾沛君另提民事訴訟求償，法院判朱須賠償35萬元確定。

朱學恒今（1） 日出監，身形瘦了一大圈。（記者鄭淑婷攝）朱學恒今（1） 日出監，身形瘦了一大圈。（記者鄭淑婷攝）

朱學恒原訂今年2月4日發監執行，他提早於1月24日報到執行，由於他在獄中表現良好，每月累進處遇級數及分數達標可縮短刑期，原定12月23日執行期滿，減刑約22天，提早於1日出監。

來自新北市的林小姐是朱學恒的粉絲，她特地帶來手寫板，歡迎朱學恒回來。（記者鄭淑婷攝）來自新北市的林小姐是朱學恒的粉絲，她特地帶來手寫板，歡迎朱學恒回來。（記者鄭淑婷攝）

有粉絲特地來迎接朱學恒出獄，來自新北市的林小姐說，很巧她今天休假，特地帶了手寫板「WELCOME BACK」歡迎朱學恒回來。

