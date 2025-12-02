自由電子報
娛樂 最新消息

順順送走2025不踩雷！ 12月「生肖運勢」重點提醒

邁入2026前，開運、補財庫固然重要，但知道「雷點」和「暗礁」在哪兒，才能真正開運。（達志影像、湯鎮瑋提供）邁入2026前，開運、補財庫固然重要，但知道「雷點」和「暗礁」在哪兒，才能真正開運。（達志影像、湯鎮瑋提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕距離2026年還有30天！補運、補財庫固然重要，但最讓人扼腕的是這30天內突然一個閃神，做錯決定，或太晚才知道自己錯在哪兒！對於大部分人的擔憂之處，命理界「阿湯哥」湯鎮瑋為12生肖整理出本月 的「雷點」和「暗礁」，讓人人都能輕鬆掌握開運秘法，為2026年奠定好運基礎。

【12生肖本月運勢．8字快速掌握】

．鼠：財運下滑．衝動消費。

．牛：職場鴻運，嶄露頭角。

．虎：財運低迷，切勿投機。

．兔：福星照耀，逢凶化吉。

．龍：財運旺盛，進財穩健。

．蛇：遇爛桃花，交友謹慎。

．馬：小人圍繞，慎防劫財。

．羊：抓住機運，跳脫舒適。

．猴：穩中求進，有望升遷。

．雞：貴人運旺，喜遇伯樂。

．狗：感情運佳，桃花盛開。

．豬：突破瓶頸，開創新局。

➤財運提點→鼠．虎．龍

．屬鼠者本月財運下滑，切忌衝動消費。屬虎者財運低迷，切馬投機取巧。屬龍者財運旺盛，容易遇上進財的機會。

．開運秘法：家中大門可放置喻意吉祥的貔貅紅地墊，若能左右成雙更佳，可聚財吸金，放大財氣磁場。

➤事業提點→牛．猴．豬

．屬牛者本月職場鴻運極佳，有機會嶄露頭角。屬猴者宜穩中求進，有望得到升遷。屬豬者本月若能努力突破瓶頸，即將開創新局。

．開運秘法：建議可在家中財位或公司財位，擺放喻意花開富貴或九鯉同游的畫作或藝術品，對旺財運、助事業、增人氣，極有助益。

➤桃花提點→蛇．雞．狗

．屬蛇者本月須慎防爛桃花，建議交友時須特別小心謹慎。屬雞者貴人運旺，有望遇到伯樂相助。屬狗者感情運極佳，堪稱桃花朵朵開。

．開運秘法：在家中或公司的桃花位擺放喻意良緣綻放的粉晶柱擺件，增添魅力和好人緣，催旺幸福正桃花。

➤改運提點→兔．馬．羊

．屬兔者本月遇福星照耀，遇事往往能逢凶化吉。屬馬者遇小人圍繞，須慎防劫財。屬羊者須把握難得的機遇，即可跳脫舒適圈、運籌2026新局。

．開運秘法：從粉晶柱擺件、貔貅飾品、花開富貴的字畫、九魚圖等，在風水學上都具有「旺運生財」、充滿「活力與生機」的寓意。

【命理專家 湯鎮瑋小檔案】

專長風水開運、生肖、姓名學、八字、手面相
《命運好好玩》專任老師、《風水有關係》專任老師、《女人我最大》命理專家／ 年度生肖專欄作家、《小姐不熙娣》命理專家

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡
．湯鎮瑋老師YT：看這裡
．湯鎮瑋老師FB：看這裡
．湯鎮瑋老師IG：看這裡
．湯鎮瑋Lucky365 ：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

