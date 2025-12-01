濱崎步瘋轉台灣報導！網讚：日本人的高級嘲諷

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本近期因高市早苗在國會喊出「台灣有事就是日本有事」一句話，引爆中國強烈反彈。火氣一路燒到娛樂圈，日本藝人的中國活動接連受挫，濱崎步上海演唱會更是在開唱前一天，被主辦單位以一句「不可抗力」瞬間喊卡。

不過，濱崎步沒有選擇默默接受。原定要迎接1萬4千名歌迷的舞台，她硬是對著空無一人的場館唱完整場，把所有流程照跑，還全程錄影，讓本來花五天、兩百名中日工作人員打造的舞台沒有白費。她之後在 IG 用中、英文長文向粉絲報平安，也證實自己是在當天上午才被告知取消，語氣滿是無奈。

隔天她又在 IG 放上多張空台畫面，並標註「上海」。照片裡的濱崎步站在巨型舞台正中央，亮片服在空場燈光下閃爍，但台下卻是一片空白。她寫道，雖然1萬4千個座位全都是空的，但她卻從世界各地粉絲感受到滿滿支持，這場也將是她「最難忘的一次演出」。

值得注意的是，這幾天濱崎步瘋狂轉發「繁體中文報導」，不但把媒體寫她「超猛」的標題全轉一遍，連黃秋生評論的新聞也分享。網友看了笑說：「她怎麼會不懂？她超懂的！」「這根本高級暗示！」、「日本人的委婉反擊能力真的世界級」、「她大概氣到想把錄影檔公開了吧」。

