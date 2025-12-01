濱崎步上海「零觀眾」開唱畫面曝 粉絲淚讚：是史詩級抗議

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本「平成歌姬」濱崎步原定11月29日在上海演出，未料舞台、燈光、排練全就位後，主辦竟以一句「不可抗力」突如其來喊卡，讓粉絲全錯愕；不過步姊沒有就此打退堂鼓，反而選擇唱完全場，昨晚更公開一系列「無人演唱會」照片，瞬間讓粉絲感動淚崩。

濱崎步曬出「無人演唱會」謝幕照，令粉絲淚崩。（翻攝自IG）

濱崎步當晚接獲「演出取消」的消息後，並未當場離開場館，而是選擇在正式舞台上，面對1萬4000個空位，照著原定曲目「唱完整場」，從開場曲到安可曲，一首不落；所有舞者、樂手、技師、200多位中日工作人員，也全程陪她完成這場「零觀眾演唱會」。

步姊昨公開演出照片，並寫下：「面對14000個空位，我卻感受到來自世界各地步迷們滿滿的愛。這是我最難忘的一場演出之一。」她更不忘感謝200位來自中國與日本的工作人員，直呼「是你們讓舞台得以實現。」

濱崎步感謝歌迷隔空支持。（翻攝自IG）

雖然官方公告寫得保守，但步姊官方IG限動卻一次轉發多篇香港、台灣媒體，包含本報在內的相關報導，用行動暗示自己真正的立場。

濱崎步即使面對1萬多個空位，仍敬業唱完全場。（翻攝自IG）

濱崎步官方IG轉發自由時報相關報導。（翻攝自IG）

不少粉絲瞬間看懂，表示「步姊不是不評論此事，是用最狠、史詩級的方式在抗議」，也有人直言「這女人比誰都兇！這樣太帥了」、「非常歡迎再來台灣開唱」，另外包括許多中國網友也看不下去，跳出來表示「政治干擾太難看了」、「把濱崎步當兒戲？她比你們專業多了」、「濱崎步站在空位前唱歌，卻讓全世界都聽見了。」

