自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

濱崎步上海「零觀眾」開唱畫面曝 粉絲淚讚：是史詩級抗議

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本「平成歌姬」濱崎步原定11月29日在上海演出，未料舞台、燈光、排練全就位後，主辦竟以一句「不可抗力」突如其來喊卡，讓粉絲全錯愕；不過步姊沒有就此打退堂鼓，反而選擇唱完全場，昨晚更公開一系列「無人演唱會」照片，瞬間讓粉絲感動淚崩。

濱崎步曬出「無人演唱會」謝幕照，令粉絲淚崩。（翻攝自IG）濱崎步曬出「無人演唱會」謝幕照，令粉絲淚崩。（翻攝自IG）

濱崎步當晚接獲「演出取消」的消息後，並未當場離開場館，而是選擇在正式舞台上，面對1萬4000個空位，照著原定曲目「唱完整場」，從開場曲到安可曲，一首不落；所有舞者、樂手、技師、200多位中日工作人員，也全程陪她完成這場「零觀眾演唱會」。

步姊昨公開演出照片，並寫下：「面對14000個空位，我卻感受到來自世界各地步迷們滿滿的愛。這是我最難忘的一場演出之一。」她更不忘感謝200位來自中國與日本的工作人員，直呼「是你們讓舞台得以實現。」

濱崎步感謝歌迷隔空支持。（翻攝自IG）濱崎步感謝歌迷隔空支持。（翻攝自IG）

雖然官方公告寫得保守，但步姊官方IG限動卻一次轉發多篇香港、台灣媒體，包含本報在內的相關報導，用行動暗示自己真正的立場。

濱崎步即使面對1萬多個空位，仍敬業唱完全場。（翻攝自IG）濱崎步即使面對1萬多個空位，仍敬業唱完全場。（翻攝自IG）

濱崎步官方IG轉發自由時報相關報導。（翻攝自IG）濱崎步官方IG轉發自由時報相關報導。（翻攝自IG）

不少粉絲瞬間看懂，表示「步姊不是不評論此事，是用最狠、史詩級的方式在抗議」，也有人直言「這女人比誰都兇！這樣太帥了」、「非常歡迎再來台灣開唱」，另外包括許多中國網友也看不下去，跳出來表示「政治干擾太難看了」、「把濱崎步當兒戲？她比你們專業多了」、「濱崎步站在空位前唱歌，卻讓全世界都聽見了。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中