娛樂 最新消息

主播宮鬥被解雇怒告前東家 歹戲拖棚3年未落幕

古彩彥（右）曾曬判決書指控張靖玲（左）霸凌，秘錄畫面也攤在陽光下。（組合照，翻攝自臉書）古彩彥（右）曾曬判決書指控張靖玲（左）霸凌，秘錄畫面也攤在陽光下。（組合照，翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕主播宮鬥劇歹戲拖棚！TVBS新聞台主播古彩彥2021年被同台張靖玲等3名女主播破壞水晶球、惡搞電腦、剪破毛衣、高跟鞋擠隔離霜等霸凌行徑，經向主管回報後裝設針孔蒐證，而張靖玲不滿遭解雇提告求復職，一審敗訴後再上訴二審，高等法院審理後再判她敗訴。

《CTWANT》報導，張靖玲不僅上訴三審，更對TVBS提告民事損害求償100萬，至於當時古彩彥控訴3名主播對其霸凌，卻疑似也有相同行徑不料T台選擇包庇，仍讓她穩坐主播台。

報導指出，張靖玲對T台調查這起宮鬥過程非常不服，認為過程有失公允過度偏袒古彩彥，並認為她被調職並未按照程序規定進行；而在流出一份錄音檔中，古彩彥以「被霸凌者」身分控訴3名主播，但她不僅將私人用品擺在公共空間，更亂折他人桌上植物、背後散播另一主播壞話，用風水造成同仁間對立。

據了解，除了這份外流錄音檔，T台員工還提供LINE截圖佐證，然而調查小組卻疑似忽視相關指控，最後僅對古彩彥指控展開調查，如今她仍坐穩主播台，張靖玲則離開T台長達3年多。

