楊祐寧送父最後一程 緊牽老婆Melinda哀戚現身

楊祐寧牽著妻子Melinda現身致意。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕楊祐寧今（26）日下午在台北信義區獨一文創舉行父親楊進元的生命紀念會。楊祐寧會後緊牽著老婆Melinda 與媽媽林美麗、姐姐楊于慧現身鞠躬致意。

楊進元今年6月因身體不適就醫，起初被診斷為腎臟發炎與尿道結石，後確診為惡性腫瘤並已轉移至胸腹部，經數月治療仍不敵病魔，於10月12日辭世，享壽71歲。演藝圈好友紛紛現身送別，包括柯淑勤、小馬、Junior、陳怡蓉、李明依、黃小柔、導演曹瑞原、路嘉怡夫婦、林逸欣夫妻、李易夫婦等人皆親臨現場致意。

請繼續往下閱讀...

楊祐寧牽著妻子Melinda現身致意。（記者傅茗渝攝）

柯淑勤接受訪問時，回憶與楊爸的點滴，透露兩人是「菸友」，常在門口邊抽菸邊聊天，「他真的很愛講話，每次去都不知道到底要吃飯還是聽他講話」。她笑說楊爸雖然愛喝酒，但自己是唯一被豁免的人，「他一定要Shot兩三杯高粱，但我不用喝，一口都不用」。

她懷念楊爸對音樂的熱情，「他很喜歡交響樂，我們私下還會聊音樂，也會聊一些家務事。」提到金鐘獎典禮當天，楊祐寧特地上前打招呼，「他喊我一聲柯姐，眼睛對眼睛就知道了，就抱抱他，什麼都不用說，只說了26號見。」

楊爸追思卡片印有他生前開朗幽默的一面。（記者傅茗渝攝）

柯淑勤和楊爸也是山友，生前最令人印象深刻的「登山精神」，感佩地說：「不管他喝到多晚，凌晨天亮一樣八點半集合，他真的很厲害。」談及楊祐寧迎來兒子誕生卻喪父，她也感嘆生命循環無常，「一個生命走了，一個生命誕生，這件事情他自己去體會，不要再拖一天比一天累。」

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法