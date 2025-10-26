楊祐寧送別父親楊進元 「六月拄拐杖現身」好友全來了

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人楊祐寧今（26）日下午在台北信義區獨一文創舉辦父親楊進元的生命紀念會，儀式簡潔而真摯。楊祐寧親自以「我眼中的Daddy」為題，紀錄父親生前的笑顏與家庭點滴。現場由黃國倫牧師證道，尾聲則由楊祐寧的母親林美麗代表家屬致謝，氣氛溫馨動人。

楊祐寧老婆Melinda（左1）。（記者傅茗渝攝）

楊進元於今年6月因身體不適就醫，起初被診斷為腎臟發炎與尿道結石，後確診為惡性腫瘤且已轉移至胸腹部。歷經數月治療仍不敵病魔，於10月12日凌晨辭世，享壽71歲。

六月拄拐杖出席。（記者傅茗渝攝）

李易未跟六月同行，隨後現身。（記者傅茗渝攝）

演藝圈好友紛紛到場送別，六月先前因羽球比賽腳傷送醫，今仍拄著拐杖現身；李易與妻子分開行動，隨後抵達會場。路嘉怡與丈夫牽手入場，林逸欣則與老公同行。柯淑勤、小馬、Junior、造型師Roger、Gigi、Stanley、陳怡蓉、李明依、黃小柔、導演曹瑞原、張軒睿、聶雲、吳依霖與香米拉、潘若迪等人皆親臨，好友楊謹華有事未現身，已早一步向楊祐寧致意。

潘若迪帶著老婆現身楊爸感恩紀念會。（記者傅茗渝攝）

陳怡蓉現身追悼楊爸。（記者傅茗渝攝）

張軒睿現身追悼楊爸。（記者傅茗渝攝）

李蒨蓉。（記者傅茗渝攝）

楊祐寧日前出席《太太太厲害》金鐘慶功宴時，首度談及父親離世的心情。他說：「他應該在另一個世界過得蠻快樂，以他的個性，出去玩也不太會想我們啦。」當時恰逢父親頭七，他坦言仍覺得不真實：「平常生活照常，但有時某個瞬間情緒還是會湧上來，可能兩三秒後又回到現實。」語氣間流露深深思念。他也感性補充：「我們家人有信仰與盼望，知道有一天還會再見。」

