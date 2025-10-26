自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楊祐寧送別父親楊進元 「六月拄拐杖現身」好友全來了

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人楊祐寧今（26）日下午在台北信義區獨一文創舉辦父親楊進元的生命紀念會，儀式簡潔而真摯。楊祐寧親自以「我眼中的Daddy」為題，紀錄父親生前的笑顏與家庭點滴。現場由黃國倫牧師證道，尾聲則由楊祐寧的母親林美麗代表家屬致謝，氣氛溫馨動人。

楊祐寧老婆Melinda（左1）。（記者傅茗渝攝）楊祐寧老婆Melinda（左1）。（記者傅茗渝攝）

楊進元於今年6月因身體不適就醫，起初被診斷為腎臟發炎與尿道結石，後確診為惡性腫瘤且已轉移至胸腹部。歷經數月治療仍不敵病魔，於10月12日凌晨辭世，享壽71歲。

六月拄拐杖出席。（記者傅茗渝攝）六月拄拐杖出席。（記者傅茗渝攝）

李易未跟六月同行，隨後現身。（記者傅茗渝攝）李易未跟六月同行，隨後現身。（記者傅茗渝攝）

演藝圈好友紛紛到場送別，六月先前因羽球比賽腳傷送醫，今仍拄著拐杖現身；李易與妻子分開行動，隨後抵達會場。路嘉怡與丈夫牽手入場，林逸欣則與老公同行。柯淑勤、小馬、Junior、造型師Roger、Gigi、Stanley、陳怡蓉、李明依、黃小柔、導演曹瑞原、張軒睿、聶雲、吳依霖與香米拉、潘若迪等人皆親臨，好友楊謹華有事未現身，已早一步向楊祐寧致意。

潘若迪帶著老婆現身楊爸感恩紀念會。（記者傅茗渝攝）潘若迪帶著老婆現身楊爸感恩紀念會。（記者傅茗渝攝）

陳怡蓉現身追悼楊爸。（記者傅茗渝攝）陳怡蓉現身追悼楊爸。（記者傅茗渝攝）

張軒睿現身追悼楊爸。（記者傅茗渝攝）張軒睿現身追悼楊爸。（記者傅茗渝攝）

李蒨蓉。（記者傅茗渝攝）李蒨蓉。（記者傅茗渝攝）

楊祐寧日前出席《太太太厲害》金鐘慶功宴時，首度談及父親離世的心情。他說：「他應該在另一個世界過得蠻快樂，以他的個性，出去玩也不太會想我們啦。」當時恰逢父親頭七，他坦言仍覺得不真實：「平常生活照常，但有時某個瞬間情緒還是會湧上來，可能兩三秒後又回到現實。」語氣間流露深深思念。他也感性補充：「我們家人有信仰與盼望，知道有一天還會再見。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中