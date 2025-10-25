李興文揭妻遭詐20萬內幕 「案件追到南投」喊話詐團：回頭是岸

邱瓈寬（左）、李興文出席反詐宣導活動。（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕58歲「報告班長」李興文9月在臉書自曝，太太陳姝卉遭詐騙集團騙光金融帳戶、損失約20萬元。他痛批詐團橫行、制度失能，怒轟「這是政治的恥辱」。他今（25日）與「寬姐」邱瓈寬出席「別上當！反詐守門人快閃劇」反詐騙宣導，他坦言太太因愧疚血壓飆高，也讓他「心有戚戚焉」，直呼：「本來以為離我很遠，結果錢全不見，真的很冤枉。」

邱瓈寬帶領小可樂果劇團出席反詐宣導活動。（記者李紹綾攝）

李興文出席反詐活動。（記者李紹綾攝）

李興文苦笑表示，太太受騙消息曝光後，竟接連聽到身邊朋友的慘案，「有人被騙2000萬、1000萬、800萬、700萬，像雪片一樣飛來。」他自嘲太太受騙的20萬只是「拋磚引玉」，但這次讓他決定勇敢說出來，「希望更多人警覺，不要再被害」。

請繼續往下閱讀...

邱瓈寬出席反詐宣導活動。（記者李紹綾攝）

李興文出席反詐活動。（記者李紹綾攝）

李興文特別感謝「寬姐」邱瓈寬長期贊助小可樂果劇團，當聽到被寬姐笑虧「被詐騙了才來當反詐騙大使」，他激動說：「也對啦！我們不能置身事外，這是全民都該知道的事。」他提醒民眾小心詐騙新手法：「停車單、發票的QR Code千萬不要亂掃，詐團將真的停車單掉包，一掃錢就飛了。」呼籲大家在聊天、社群間互相提醒，「希望詐騙金額能從幾十億變2億，再變1億、1千萬，直到消聲匿跡」。

李興文出席反詐活動。（記者李紹綾攝）

李興文先前分享佛家地藏經，被解讀是在「詛咒詐騙犯」，他嚴正澄清：「我學佛，不詛咒任何人。我只是提醒他們，後面的惡果很嚴重，希望他們別再做壞事。」並語重心長喊話：「趕快改邪歸正吧！放下屠刀，回頭是岸。」至於報警後進度？他透露連大隊長都有來關心，但目前「還沒有消息」，只知道案件追查到南投，「車手是一個小孩子，也是很無辜」。

李興文出席反詐活動。（記者李紹綾攝）

李興文出席反詐活動。（記者李紹綾攝）

演藝界知名製作人、小可樂果劇團榮譽團長「寬姐」邱瓈寬特別到現場，歡迎大家一起來給這些辛苦排練的身心障礙青年支持及鼓勵。冠軍麵包師傅吳寶春也是長期與劇團合作，支持公益。談起詐騙，寬姐也是心有戚戚焉，「我從小被詐騙到大，屢試不爽，因為詐騙手法日新月異，很難防，太多了，分享不完。」

李興文出席反詐活動。（記者李紹綾攝）

這次公益快閃防詐行動劇活動，由身心障礙青年組成的小可樂果劇團以15分鐘互動短劇呈現詐騙情境，結合社團法人反詐騙聯盟、銘傳大學犯罪防治學系進行防詐宣導與防詐有獎互動問答，來提升愛護永康商圈的民眾防詐免疫力。社團法人反詐騙聯盟 理事長陳安迪表示，有獎互動問題都是他幫助的受害人經常會遇到的問題，透過有獎徵答的方式也能讓社會大眾能更容易理解。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法