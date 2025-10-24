Andy老師踢爆「家寧公關危機」內幕 陳零九被影射 正妹女友反擊

Andy爆「家寧公關危機」群組中，竟扯出一位知名男藝人。（翻攝自YouTube）

〔記者陽昕翰／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」爆出糾紛，Andy老師昨晚在最新影片中，提到檢方從家寧的手機發現一個名為「家寧公關危機」的群組，成員除了有張家姊妹、公關及網軍團隊，其中還包含一位很有知名度、副業非常多的男藝人，陳零九慘被網友影射砲轟，除了發聲幫自己澄清，就連緋聞女友啾啾也發聲。

陳零九親上火線澄清。（資料照）

由於Andy老師並沒有公開該名男藝人的姓名，僅表示對方很有知名度、副業非常多，開創副業多年的陳零九網友點名，加上他曾坦承自己受邀參加過心靈課程，被猜測和家寧有交情，還有網友用ChatGPT推測得出結論是陳零九，讓陳零九的IG淪陷被罵翻。

啾啾發聲力挺陳零九。（JKF提供）

陳零九深夜無奈發文：「如果不是我，有人會跟我道歉嗎？沒有。」JKF女郎啾啾近來與陳零九傳緋聞，不忘發聲力挺，直言：「陳零九本人自己公關危機做那麼差了，會去幫張+0（家寧）公關？？？？希望Andy快說出是哪個垃圾，不要讓莫名其妙的人亂潑髒水欸。」不忘開嗆網友：「還GPT說的勒，腦x。」看來火氣很大。

