自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Andy老師踢爆「家寧公關危機」內幕 陳零九被影射 正妹女友反擊

Andy爆「家寧公關危機」群組中，竟扯出一位知名男藝人。（翻攝自YouTube）Andy爆「家寧公關危機」群組中，竟扯出一位知名男藝人。（翻攝自YouTube）

〔記者陽昕翰／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」爆出糾紛，Andy老師昨晚在最新影片中，提到檢方從家寧的手機發現一個名為「家寧公關危機」的群組，成員除了有張家姊妹、公關及網軍團隊，其中還包含一位很有知名度、副業非常多的男藝人，陳零九慘被網友影射砲轟，除了發聲幫自己澄清，就連緋聞女友啾啾也發聲。

陳零九親上火線澄清。（資料照）陳零九親上火線澄清。（資料照）

由於Andy老師並沒有公開該名男藝人的姓名，僅表示對方很有知名度、副業非常多，開創副業多年的陳零九網友點名，加上他曾坦承自己受邀參加過心靈課程，被猜測和家寧有交情，還有網友用ChatGPT推測得出結論是陳零九，讓陳零九的IG淪陷被罵翻。

啾啾發聲力挺陳零九。（JKF提供）啾啾發聲力挺陳零九。（JKF提供）

陳零九深夜無奈發文：「如果不是我，有人會跟我道歉嗎？沒有。」JKF女郎啾啾近來與陳零九傳緋聞，不忘發聲力挺，直言：「陳零九本人自己公關危機做那麼差了，會去幫張+0（家寧）公關？？？？希望Andy快說出是哪個垃圾，不要讓莫名其妙的人亂潑髒水欸。」不忘開嗆網友：「還GPT說的勒，腦x。」看來火氣很大。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中