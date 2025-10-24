遭疑聯手家寧抹黑Andy老師 陳零九被罵翻深夜親上火線回應

〔記者陽昕翰／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」爆出糾紛，Andy老師指控前女友兼前夥伴張家寧及其家人涉嫌侵吞收益、逃漏稅，案件已進入司法程序。昨晚Andy老師公開新片怒揭「張家人找人處理我」群組內幕，當中驚見「知名男藝人」扮演關鍵角色幫忙張家人，直指對方「非常有名、副業很多」，讓投資許多副業的陳零九躺槍，社群慘被留言洗版。

Andy爆「家寧公關危機」群組中，竟扯出一位知名男藝人。（翻攝自YouTube）

Andy老師指出，群組內除了張家姊妹與公關、網軍，還出現「一位知名男藝人」的名字與對話，他稱該男藝人不僅參與討論對策，還牽線介紹H姓公關加入，扮演串聯與協調的關鍵角色，目前尚未公開對方姓名。

陳零九無奈抒發心聲。（翻攝IG）

陳零九近來因為閃兵案暫退演藝圈，如今又被大票網友質疑跟張家寧有關聯，網上罵聲不斷。對此，陳零九深夜在IG自清：「如果不是我，有人會跟我道歉嗎？沒有。」是非不斷的他還表示：「要是我真的有能力發動網軍跟請媒體寫新聞，要不要看看媒體都怎麼寫我？」

陳零九深夜發聲反擊。（資料照）

