Andy踢爆張家寧「切割媽媽是假的」 同一批人自導自演

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」爆出經營權與財務糾紛，Andy老師再度開戰！他指控前女友兼前夥伴張家寧及其家人涉嫌侵吞收益、逃漏稅，雖然張家寧遭依妨害電腦使用罪起訴，但仍照常發布影片並多次強調「問心無愧」。然而，Andy老師昨（23日）釋出最新影片，他質疑張家寧的「切割」只是表面功夫，狠嗆「根本就是演戲！」

Andy（圖）怒揭張家寧切割媽媽是自導自演。（翻攝自YouTube）

Andy指出，自己早在8月8日委託律師寄出存證信函，要求張家寧履行公司監察人職責，釐清「群海公司」帳務問題，未料張家寧於9月8日拍片高調宣稱「將以監察人身份對公司提告。」Andy反控這並非她主動行動，而是「我要求她做的！」他怒批張家寧切割行為全是演出，「事實上她與母親、團隊始終是一夥的！」

此外，Andy更公開卷宗內容指稱，群組內曾出現張家寧與母親曾淑惠的私訊對話，兩人頻繁討論「宣告稿內容須先確認」的細節，印證對方與公司聯手對外操作。針對張家寧一家的種種雙面行徑，Andy不禁難掩激動情緒痛斥「切割曾淑惠根本就是在演戲！」直指外界以為在進行切割，事實上卻都是同一批人在自導自演。

至今，Andy已忍無可忍，也對張家寧一家人撂下重話「請你們不要再做任何抹黑的動作，也請你們不要再打擾我身邊的家人、朋友與經紀人！」否則將付出代價。最後，Andy不忘再次強調「我再重申一次，從第一支影片到現在，我的唯一訴求就只有一個，我只想拿回我所應得的！」

