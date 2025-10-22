周映君斷言鄭麗文將走入「空亡」 看黃國昌「鼠面」勸避而遠之

周映君21日再度分析政治人物運勢，認為剛黨選國民黨主席的鄭麗文（左）將在明後年走入「空亡」，民眾黨主席黃國昌（右）則是「鼠面」，最好敬而遠之。（資料照，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕命理師周映君常預測藝人明星或公眾人物運勢，曾在2018年大膽預言柯文哲的命格在66歲走到「空亡」，今年8月也曾預測民眾黨主席黃國昌大運「只剩下1年」，讓許多網友嘖嘖稱奇。她21日在節目上再度預測政治人物運勢，認為新任國民黨主席鄭麗文明後年將走入「空亡」，黃國昌面相是「鼠面」，勸大家敬而遠之。

周映君在21日《新聞挖挖哇》節目中提到，鄭麗文明後年走「空亡」，走空亡時會有很多錯誤的判斷，「大運差不多到明年而已」。至於台北市長蔣萬安，周映君認為，現在「運還有」，連任有望，但差不多再過幾年「運就沒了」，「2032年選總統就選不上」。

主持人鄭弘儀問「黃國昌有沒有可能選上新北市長」？周映君鐵口直斷：「沒辦法，真的沒辦法。」她指稱，黃國昌面相上有「鼠面」的感覺，並非是好的面相，「一般來說，這種人，我們說不要和他在一起，不管是朋友還是仇人都是屬於很可怕的。這種人我們還是避而遠之啦，因為你鬥不過他。」至於李四川，周映君認為，李四川的運比黃國昌好很多，也比較穩當，「他也有他的威嚴在」。

針對2026台北市長選戰，民進黨內被點名的「吳怡農和王世堅兩個人都有運」，不過吳怡農的狀態會比王世堅好，但蔣萬安連任成功沒問題，「因為他的運還在」。

談到2028總統大選，周映君認為，藍營方面「盧秀燕一定會出來，但是她不見得選得上」，「因為已經沒運了」，「如果是『文昌配』（鄭麗文配黃國昌），那更不用說，我覺得這個『局』起不來」。

