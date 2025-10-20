炎亞綸暗揭「潛規則」名單？于朦朧事件背後關鍵人曝光

炎亞綸沉潛兩年，現身中山73「告解」，親吐藝界暗黑秘辛。（海鵬提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕炎亞綸昨（19）應台中市影視發展基金會之邀，赴「中山73影視藝文空間」座談，暢談他近年在演藝圈的蛻變與真實自我實踐的經歷，吸引眾多粉絲與觀眾捧場。

炎亞綸目前身兼多職，不僅是兩家公司的董事長、電商平台股東，還是經紀公司老闆，旗下擁有三位經紀人與五位藝人，包含剛獲金鐘獎的江宏傑。為整合資源，炎亞綸近期成立「大浪娛樂」，致力於影視資源整合及IP開發，期望改善台灣影視產業環境。

談及近期負面報導，炎亞綸坦言初期確實受影響，但他選擇專注於解決問題而非糾結。當發現某媒體記者刻意針對，並與該媒體主管談話確認有報復心態後，他決定不再理會，「把時間花在更有意義的地方」。

炎亞綸昨天（1019）赴「中山73」專題講座，場面熱絡。（海鵬提供）

有觀眾詢問炎亞綸是否曾遇過類似「于朦朧事件」的潛規則，以及他是如何閃避？炎亞綸坦言，演藝圈潛規則確實存在，而且「市場越大，情況越嚴重」，因為競爭激烈、利潤高，自然吸引更多人不擇手段。

他以韓團選拔為例，指出從數百人中挑出少數的過程，很難完全是良性競爭；炎亞綸分析，許多藝人年紀輕輕進入圈內，難以辨識人心，當有人提供機會與資源時，很容易掉入陷阱，等發現時往往已經難以脫身。

談及該事件，炎亞綸透露，于朦朧過世後曾流出一份名單，裡面有一名曾與他距離很近的經紀人，他對此人引誘藝人的手法有所耳聞。

他補充，外界的種種猜測與這位經紀人的行徑非常接近，並表示希望事件能早日釐清，讓真相水落石出，給于朦朧一個公平交代。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

