陳其邁化身「最懂BLINK市長」！喊話：玩到不能Shut down

BLACKPINK演唱會場外大排長龍。（翻攝自臉書）

〔記者鍾志均／高雄報導〕BLACKPINK昨在高雄世運主場館開唱，掀起粉紅熱潮，高雄市長陳其邁不僅親自到場關心，還在社群發文，用該團代表作《How You Like That》向粉絲致意，幽默又親民的語氣被網友大讚是「最懂BLINK（粉絲名）的市長。」

陳其邁表示：「謝謝BLACKPINK讓大家有個愉快夜晚。也許你現在還在夜市續攤吃香酥雞、或跟朋友喝著手搖飲沉浸演唱會氛圍，希望你能夠享受粉紅高雄的每個時刻。」

陳其邁提到親自赴現場感謝警察局、交通局、高捷公司等單位，密切監控疏運狀況，並感謝台鐵、高鐵協助人流分散，確保活動順利進行，並不忘替幕後團隊打氣。

陳其邁（左）不忘到高雄世運主場館外替幕後團隊打氣。（翻攝自臉書）

據市府統計，18日BLACKPINK演唱會當天，場內外即時人數達6.3萬人，捷運與接駁車等公共運輸單日總運量高達33萬人次，創下高雄近期活動新高。

陳其邁也提醒今（19）仍有第二場演出，呼籲粉絲「搭捷運、不開車、少騎車」，一起「玩到不能Shut down」，盡情感受高雄的熱情與魅力。

不少歌迷買不到演唱會票，仍聚集場外聽音漏。（翻攝自臉書）

不少網友紛紛留言：「市長文案好會寫」、「比BLINK還懂BLINK」、「高雄是演唱會天堂」，讓這場粉紅風暴不只席捲高雄，更在網路上持續延燒。

