自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳其邁化身「最懂BLINK市長」！喊話：玩到不能Shut down

BLACKPINK演唱會場外大排長龍。（翻攝自臉書）BLACKPINK演唱會場外大排長龍。（翻攝自臉書）

〔記者鍾志均／高雄報導〕BLACKPINK昨在高雄世運主場館開唱，掀起粉紅熱潮，高雄市長陳其邁不僅親自到場關心，還在社群發文，用該團代表作《How You Like That》向粉絲致意，幽默又親民的語氣被網友大讚是「最懂BLINK（粉絲名）的市長。」

陳其邁表示：「謝謝BLACKPINK讓大家有個愉快夜晚。也許你現在還在夜市續攤吃香酥雞、或跟朋友喝著手搖飲沉浸演唱會氛圍，希望你能夠享受粉紅高雄的每個時刻。」

陳其邁提到親自赴現場感謝警察局、交通局、高捷公司等單位，密切監控疏運狀況，並感謝台鐵、高鐵協助人流分散，確保活動順利進行，並不忘替幕後團隊打氣。

陳其邁（左）不忘到高雄世運主場館外替幕後團隊打氣。（翻攝自臉書）陳其邁（左）不忘到高雄世運主場館外替幕後團隊打氣。（翻攝自臉書）

據市府統計，18日BLACKPINK演唱會當天，場內外即時人數達6.3萬人，捷運與接駁車等公共運輸單日總運量高達33萬人次，創下高雄近期活動新高。

陳其邁也提醒今（19）仍有第二場演出，呼籲粉絲「搭捷運、不開車、少騎車」，一起「玩到不能Shut down」，盡情感受高雄的熱情與魅力。

不少歌迷買不到演唱會票，仍聚集場外聽音漏。（翻攝自臉書）不少歌迷買不到演唱會票，仍聚集場外聽音漏。（翻攝自臉書）

不少網友紛紛留言：「市長文案好會寫」、「比BLINK還懂BLINK」、「高雄是演唱會天堂」，讓這場粉紅風暴不只席捲高雄，更在網路上持續延燒。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中