我們都在等妳回來！ 賈永婕鼓勵小S二度發聲

〔記者林南谷／台北報導〕「小S」徐熙娣自年初胞姊「大S」徐熙媛過世後，難忍悲痛全面停工，17日在第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮首公開露面，找了老搭檔蔡康永一起擔任頒獎人，舞台上，小S真情流露淚灑舞台，最終由她主持《小姐不熙娣》奪下綜藝節目主持人獎，好姐妹、台北101董座賈永婕發文讚「我親愛的小S妳棒透了」，今（19）日中午，賈永婕二度發聲。

賈永婕說，大S走了之後，她每一次出席公開活動，記者朋友們總會問：「你有沒有關心小S？她還好嗎？」她總是欲言又止。

其實，賈永婕透露2人之間早已不只是「關心」而已，「我們幾乎每天都在聊天，電話裡、她家裡、我家裡；我不斷地鼓勵她，一定要繼續工作，一定要回到節目、回到舞台上！」

但小S告訴賈永婕說：「我不行了，大家一定看得出我有多悲傷，我不好笑了。」賈永婕回她：「小S，我們沒有要『好笑的妳』，我們要的是真實的妳，完整的妳，善良的妳，勇敢的妳。」並堅定告訴小S，就算不好笑也沒關係，大家依然會愛她。

賈永婕表示，那個從小覺得「姐姐比自己漂亮」的小S，現在早已和大S融為一體，她是這樣想的：「小S，帶著姊姊的笑容、勇氣與光，繼續發光發熱，我們都在等妳回來。」

