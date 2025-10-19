自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

我們都在等妳回來！ 賈永婕鼓勵小S二度發聲

大S過世後，賈永婕（右）透露這段時間，和小S（左）幾乎每天都在聊天。（翻攝自threads）大S過世後，賈永婕（右）透露這段時間，和小S（左）幾乎每天都在聊天。（翻攝自threads）

〔記者林南谷／台北報導〕「小S」徐熙娣自年初胞姊「大S」徐熙媛過世後，難忍悲痛全面停工，17日在第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮首公開露面，找了老搭檔蔡康永一起擔任頒獎人，舞台上，小S真情流露淚灑舞台，最終由她主持《小姐不熙娣》奪下綜藝節目主持人獎，好姐妹、台北101董座賈永婕發文讚「我親愛的小S妳棒透了」，今（19）日中午，賈永婕二度發聲。

賈永婕說，大S走了之後，她每一次出席公開活動，記者朋友們總會問：「你有沒有關心小S？她還好嗎？」她總是欲言又止。

其實，賈永婕透露2人之間早已不只是「關心」而已，「我們幾乎每天都在聊天，電話裡、她家裡、我家裡；我不斷地鼓勵她，一定要繼續工作，一定要回到節目、回到舞台上！」

但小S告訴賈永婕說：「我不行了，大家一定看得出我有多悲傷，我不好笑了。」賈永婕回她：「小S，我們沒有要『好笑的妳』，我們要的是真實的妳，完整的妳，善良的妳，勇敢的妳。」並堅定告訴小S，就算不好笑也沒關係，大家依然會愛她。

賈永婕表示，那個從小覺得「姐姐比自己漂亮」的小S，現在早已和大S融為一體，她是這樣想的：「小S，帶著姊姊的笑容、勇氣與光，繼續發光發熱，我們都在等妳回來。」

相關新聞：賈永婕發文稱讚見真情 金鐘隔天轉角遇見「小S」？

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中