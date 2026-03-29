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娛樂 電影

《陽光女子合唱團》喊「中國台灣」！綠委轟：領1800萬補助卻配合統戰

針對《陽光女子合唱團》官方微博宣稱是「中國台灣」地區華語片影史票房冠軍，綠委張雅琳揭露該片曾獲我國政府1800萬補助。（本報合成，擷取自張雅琳Threads、資料照）針對《陽光女子合唱團》官方微博宣稱是「中國台灣」地區華語片影史票房冠軍，綠委張雅琳揭露該片曾獲我國政府1800萬補助。（本報合成，擷取自張雅琳Threads、資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕電影《陽光女子合唱團》將於4月4日在中國上映，官方微博近日宣傳時，竟大張旗鼓宣稱該片為「中國台灣地區華語片影史票房冠軍」，此舉引發強烈不滿。民進黨立委張雅琳今日（29日）重砲質疑，該片領取台灣政府合計超過1800萬元的補助金，卻在海外宣傳時配合中國統戰話術矮化台灣，要求文化部對此提出說明並檢討制度。

據《陽光女子合唱團》官方微博23日的貼文顯示，文中強調該片累計票房達7.4億台幣，打破塵封18年的紀錄，並冠以「中國台灣地區」華語片冠軍之名。這番話術迅速傳回台灣，引發「拿台灣錢卻矮化台灣」的爭議，甚至有不少網友聲稱後悔進戲院支持這部作品。

張雅琳在Threads發文表示，大家多少理解，電影要進入中國市場上映，會面臨很多現實壓力。但她還是想問一句，《陽光女子合唱團》拿台灣補助、靠台灣觀眾衝到7.4億票房，到了中國宣傳，就一定得變成「中國台灣地區」嗎？

張雅琳強調，《陽光女子合唱團》曾獲得文化部、台北市與桃園市的影視補助，合計超過 1800萬元，這些都是台灣納稅人的錢。她認為，拿了台灣的補助，卻配合中國的文化統戰話術，這已經不只是傷害台灣人的情感，更是在削弱台灣文化的主體性。

張雅琳說，去年她要求文化部檢討輔導金制度：「接受國家補助的作品，如果在海外宣傳配合矮化台灣的政治用語，是否應該有更清楚的規範與約束？」這件事情，她會要求文化部進一步了解並提出說明。

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