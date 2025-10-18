賈永婕發文稱讚見真情 金鐘隔天轉角遇見「小S」？

賈永婕（左）和小S是一對好閨密。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「小S」徐熙娣自從今年初姊姊「大S」徐熙媛過世後，難忍心中悲痛宣布暫時全面停工。昨（17）第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮上，小S首度公開露面，特別找了老搭檔蔡康永一起上台擔任頒獎人的她，真情流露，淚灑舞台。最終她和派翠克主持的《小姐不熙娣》也奪得綜藝節目主持人獎，好姐妹賈永婕今（18）發文稱讚：「我親愛的小S妳棒透了！」

賈永婕說自己在路上看到「小S」（紅圈處）面寫的是小5。（翻攝自臉書）

賈永婕說，昨晚所有的人跟著小S一起哭一起笑！「你是我看過最堅強的俗辣，勇敢、溫柔、可愛！」賈永婕更曝光自己今天騎車的時候，整個腦海都是徐熙媛、徐熙娣最親愛的姊妹～不怕苦、不怕難（昨小S在台上唱的歌），接著話鋒一轉，賈永婕說：「轉角一抬頭居然就看到小S耶」並附上一個眨眼吐舌的表情符號。原來是賈永婕騎單車時，突然目光掃到一個寫著「小S」的站牌，仔細一看，原來是公車站牌，上頭實際寫著的是「小5」引人發噱。

賈永婕更提到，「噢，對了還有一句話，也一直在我腦海中揮之不去，就是你對著憲哥喊：兩百萬一定是假的（哭笑不得表情符號）被妳笑死！」

