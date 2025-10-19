自由電子報
娛樂 電視

16歲朱宥丞奪金鐘男配喊「物慾不高」 下一秒被爆「買名錶」當場打臉

〔記者李紹綾／台北報導〕16歲的朱宥丞昨（18日）以《聽海湧》獲得金鐘60迷你劇集（電視電影）男配角獎，會後與黃冠智、吳翰林、周厚安一同出席慶功宴。談起10萬元獎金怎麼花，朱宥丞笑說自己「物慾不高」，沒想到黃冠智立刻打臉：「他才剛買新手錶！」引起全場大笑。

朱宥丞出席慶功宴。（記者陳奕全攝）朱宥丞出席慶功宴。（記者陳奕全攝）

《聽海湧》風光入圍第60屆金鐘14項大獎，最終奪下最佳迷你劇集、導演、編劇、男配角等4項殊榮。朱宥丞擊敗同劇的周厚安，一舉抱回男配角獎。他笑說：「10萬元獎金會存起來，我的物慾不高。」話音剛落，黃冠智立刻補刀：「他才剛買新手錶，還是浪琴的耶！」讓朱宥丞當場語塞，急忙澄清那是「用存了很久的壓歲錢買的」，並補一句：「是基本款，3萬5千元。」一旁哥哥們起鬨不斷，現場氣氛熱鬧嗨翻。

朱宥丞5歲就開始演戲，他透露片酬平時都由媽媽幫忙存起來，自己能支配的只有壓歲錢帳戶，「買那支錶也是從那邊扣的，不用跟媽媽報備」，他笑說，得獎後還沒完全反應過來，「腦袋還在轉，還沒習慣這件事情」，比起個人得獎，他更開心劇組能被看見。

周厚安連續兩天出席金鐘典禮，雖然入圍的兩項都槓龜，但毫無失落感，還對朱宥丞開玩笑說：「鹿死他手！」他笑稱：「我心情非常好，能連續來兩天、拿兩台相機就很開心。」更爆料朱宥丞得獎後坐回座位變得很客氣，「還不敢看我，中場我還跟他說『享受吧！』」，讓現場笑成一片。

吳翰林（左起）、朱宥丞、黃冠智出席慶功宴。（記者陳奕全攝）吳翰林（左起）、朱宥丞、黃冠智出席慶功宴。（記者陳奕全攝）

至於男主角戰況激烈，黃冠智與吳翰林「網內互打」，最終敗給《人生清理員》的鳳小岳。黃冠智笑說：「爽啦！開心啊！但真的希望能跟翰林一起上台。還是要恭喜鳳小岳，我跟翰林明年再來挑戰。」他透露老婆小綠看完《聽海湧》後狂誇吳翰林「真的好會演」，讓他哭笑不得：「我心想，寶貝，我也有演耶！」他也傳訊給鳳小岳說：「小岳哥，請帶我飛，拜託！」對方則義氣回覆：「沒問題！」

吳翰林目前在捷克留學，特地返台出席典禮，雖然未能得獎，他仍感性表示：「很開心也很幸福。好幾年來我們一起努力，這趟旅程真的夠了、很值得，對我個人而言，這是個開始。」

