自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《浴火鳳凰》幻波公子驚喜現身喊話 日本開鹹酥雞店近況曝

〔娛樂頻道／綜合報導〕「一代女皇」潘迎紫昨（18日）現身第60屆金鐘獎頒獎典禮，優雅氣場、凍齡美貌掀熱議；她於1990年主演的經典戲劇《浴火鳳凰》再被提起，就連戲中演出「幻波公子」的演員李承泰也浮出水面發文，懷念當年合作點滴。

李承泰曾在《浴火鳳凰》飾演「幻波公子」為觀眾熟知。（翻攝自Threads）李承泰曾在《浴火鳳凰》飾演「幻波公子」為觀眾熟知。（翻攝自Threads）

李承泰寫道，記得當年跟潘迎紫小姐合作，很受到她的照顧，感性表示看到潘迎紫亮麗登場金鐘獎，依然保持當年的氣質與美麗，讓人由衷敬佩。

《浴火鳳凰》當年由潘迎紫、苗僑偉、顧冠忠、蕭薔、戈偉如、屈中等人演出，堪稱90年代台灣古裝劇代表作之一；其中李承泰飾演的「幻波公子」口頭禪是：「莫急，莫慌，莫害怕。」令不少觀眾津津樂道。

潘迎紫現身第60屆金鐘獎。（攝影王文麟攝）潘迎紫現身第60屆金鐘獎。（攝影王文麟攝）

淡出演藝圈多年的李承泰，現已移居日本名古屋。他在貼文中也分享近況：「我27年前來到日本名古屋，在因緣際會下開了台灣鹹酥雞跟珍珠奶茶專門店。」

貼文曝光後，不少網友湧入留言，「《浴火鳳凰》是童年回憶」、「潘迎紫真的沒變」，也有人表示驚訝：「沒想到幻波公子現在在日本賣鹹酥雞」、「鳳凰、嗶啵、靈芝草人都出現了，怎麼能少幻波公子呢？」、「下次去名古屋一定要朝聖！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中