《浴火鳳凰》幻波公子驚喜現身喊話 日本開鹹酥雞店近況曝

〔娛樂頻道／綜合報導〕「一代女皇」潘迎紫昨（18日）現身第60屆金鐘獎頒獎典禮，優雅氣場、凍齡美貌掀熱議；她於1990年主演的經典戲劇《浴火鳳凰》再被提起，就連戲中演出「幻波公子」的演員李承泰也浮出水面發文，懷念當年合作點滴。

李承泰曾在《浴火鳳凰》飾演「幻波公子」為觀眾熟知。（翻攝自Threads）

李承泰寫道，記得當年跟潘迎紫小姐合作，很受到她的照顧，感性表示看到潘迎紫亮麗登場金鐘獎，依然保持當年的氣質與美麗，讓人由衷敬佩。

《浴火鳳凰》當年由潘迎紫、苗僑偉、顧冠忠、蕭薔、戈偉如、屈中恆等人演出，堪稱90年代台灣古裝劇代表作之一；其中李承泰飾演的「幻波公子」口頭禪是：「莫急，莫慌，莫害怕。」令不少觀眾津津樂道。

潘迎紫現身第60屆金鐘獎。（攝影王文麟攝）

淡出演藝圈多年的李承泰，現已移居日本名古屋。他在貼文中也分享近況：「我27年前來到日本名古屋，在因緣際會下開了台灣鹹酥雞跟珍珠奶茶專門店。」

貼文曝光後，不少網友湧入留言，「《浴火鳳凰》是童年回憶」、「潘迎紫真的沒變」，也有人表示驚訝：「沒想到幻波公子現在在日本賣鹹酥雞」、「鳳凰、嗶啵、靈芝草人都出現了，怎麼能少幻波公子呢？」、「下次去名古屋一定要朝聖！」

