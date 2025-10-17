自由電子報
娛樂 最新消息

金鐘60》Lulu勾陳漢典驚喜登場！吳宗憲暌違多年走紅毯 笑祝「早日著床」

主持人Lulu勾著未婚夫陳漢典登場，身旁還有《綜藝大熱門》搭檔、媒人月老吳宗憲，一起走上紅毯。（新聞攝影組攝）主持人Lulu勾著未婚夫陳漢典登場，身旁還有《綜藝大熱門》搭檔、媒人月老吳宗憲，一起走上紅毯。（新聞攝影組攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第60屆金鐘獎頒獎典禮今晚登場，最受矚目的主持人Lulu（黃路梓茵）一開場就甜蜜勾著未婚夫陳漢典登場，場面充滿粉紅泡泡，宛如提前上演婚禮預演。兩人身旁還有《綜藝大熱門》搭檔、媒人月老吳宗憲，一起走上紅毯。值得一提的是，吳宗憲已多年未現身紅毯，這次為了兩人特別抽空出席、盛裝現身，場面熱鬧又溫馨。

主持人Lulu勾著未婚夫陳漢典登場，身旁還有《綜藝大熱門》搭檔、媒人月老吳宗憲，一起走上紅毯。（新聞攝影組攝）主持人Lulu勾著未婚夫陳漢典登場，身旁還有《綜藝大熱門》搭檔、媒人月老吳宗憲，一起走上紅毯。（新聞攝影組攝）

吳宗憲笑說：「我們一直在push他們！」更大方送上爆笑又充滿祝福的話：「早日著床！」引來全場哄堂大笑。

Lulu紅毯造型。（經紀人提供）Lulu紅毯造型。（經紀人提供）

Lulu紅毯造型。（經紀人提供）Lulu紅毯造型。（經紀人提供）

而Lulu也在另一檔節目《夜市王》入圍，她感性表示：「不管怎樣，我已經拿到最大獎，最愛我的爸爸（憲哥）和最愛我的老公（漢典）。」

主持人Lulu一開場就甜蜜勾著未婚夫陳漢典登場。（新聞攝影組攝）主持人Lulu一開場就甜蜜勾著未婚夫陳漢典登場。（新聞攝影組攝）

陳漢典也甜蜜回應：「我得到最大的獎就是黃路梓茵。」兩人真情流露，羨煞全場。吳宗憲更幫忙補一句：「世界上沒有比她更美的人！」3人似乎將頒獎典禮變成大型愛的見證現場。

