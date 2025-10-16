自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

宋逸民率「藝起發光」北海岸淨灘 清出185公斤垃圾

〔記者侯家瑜／台北報導〕宋逸民牧師與陳維齡師母號召約50位藝人齊聚北海岸，展開一場充滿行動力的「藝起發光」淨灘活動！在白家綺、吳東諺夫婦協調號召下，眾多藝人家庭、朋友攜手出動，以實際行動守護環境、傳遞愛與關懷。

宋逸民率50藝人北海岸淨灘，清出185公斤垃圾。（藝起發光提供）宋逸民率50藝人北海岸淨灘，清出185公斤垃圾。（藝起發光提供）

活動特別邀請長期推動環保的RE-THINK團隊協助，帶領眾人了解海洋垃圾的嚴重性，提醒大家在「撿垃圾之前，先撿起環保意識」。當天抵達沙灘時，滿地塑膠瓶、漁網與保麗龍令人震驚，但也激發出更強烈的行動決心。

宋逸民牧師、陳維齡師母帶領藝人團「藝起發光」北海岸淨灘。（藝起發光提供）宋逸民牧師、陳維齡師母帶領藝人團「藝起發光」北海岸淨灘。（藝起發光提供）

經過大家分工合作、汗流浹背的努力，最終共清出185.1公斤垃圾，讓北海岸重新恢復潔白面貌。宋逸民牧師感性表示：「守護大地，就是守護上帝的創造。願我們不只留下笑聲，也留下愛的足跡。」

吳東諺（右）、詹詠引參與淨灘活動。（藝起發光提供）吳東諺（右）、詹詠引參與淨灘活動。（藝起發光提供）

這次參與的藝人陣容包括林道遠與靜香夫婦、李又汝、周子寒、主播鄭亦真、胡藝芬、小薰、唐振剛、田家達、孫綻、范蘋蘋等人，星光熠熠又溫暖。

白家綺號召藝人出動，共同守護大地之愛。（藝起發光提供）白家綺號召藝人出動，共同守護大地之愛。（藝起發光提供）

林道遠（左）與老婆一起淨灘。（藝起發光提供）林道遠（左）與老婆一起淨灘。（藝起發光提供）

「藝起發光」團隊長期投入公益與信仰行動，未來還將舉辦公益餐會、社區關懷、聖誕節慶典與《STILL 我在這裡》演唱會等活動，持續用行動傳遞信仰、藝術與愛的力量。藝人齊心，不只撿淨沙灘，也撿回一片更美好的社會風景。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中