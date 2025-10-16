宋逸民率「藝起發光」北海岸淨灘 清出185公斤垃圾

〔記者侯家瑜／台北報導〕宋逸民牧師與陳維齡師母號召約50位藝人齊聚北海岸，展開一場充滿行動力的「藝起發光」淨灘活動！在白家綺、吳東諺夫婦協調號召下，眾多藝人家庭、朋友攜手出動，以實際行動守護環境、傳遞愛與關懷。

宋逸民率50藝人北海岸淨灘，清出185公斤垃圾。（藝起發光提供）

活動特別邀請長期推動環保的RE-THINK團隊協助，帶領眾人了解海洋垃圾的嚴重性，提醒大家在「撿垃圾之前，先撿起環保意識」。當天抵達沙灘時，滿地塑膠瓶、漁網與保麗龍令人震驚，但也激發出更強烈的行動決心。

宋逸民牧師、陳維齡師母帶領藝人團「藝起發光」北海岸淨灘。（藝起發光提供）

經過大家分工合作、汗流浹背的努力，最終共清出185.1公斤垃圾，讓北海岸重新恢復潔白面貌。宋逸民牧師感性表示：「守護大地，就是守護上帝的創造。願我們不只留下笑聲，也留下愛的足跡。」

吳東諺（右）、詹詠引參與淨灘活動。（藝起發光提供）

這次參與的藝人陣容包括林道遠與靜香夫婦、李又汝、周子寒、主播鄭亦真、胡藝芬、小薰、唐振剛、田家達、孫綻、范蘋蘋等人，星光熠熠又溫暖。

白家綺號召藝人出動，共同守護大地之愛。（藝起發光提供）

林道遠（左）與老婆一起淨灘。（藝起發光提供）

「藝起發光」團隊長期投入公益與信仰行動，未來還將舉辦公益餐會、社區關懷、聖誕節慶典與《STILL 我在這裡》演唱會等活動，持續用行動傳遞信仰、藝術與愛的力量。藝人齊心，不只撿淨沙灘，也撿回一片更美好的社會風景。

