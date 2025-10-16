藍心湄昔一天吃8顆蛋！連晨翔曝「得女早餐配方」全說了

藍心湄（左起）讓章廣辰擔任早餐服務人員，卞慶華在旁看熱鬧。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕TVBS原創戲劇《舊金山美容院》劇中演員連晨翔、楊銘威、方志友、楊晴、章廣辰、陳孝萱和蔣偉文上藍心湄《女人我最大》，分享劇中的三大主題之一「早餐」，沒想到現場話題一路從廚藝聊到「禁慾」、從雞蛋聊到生髮，主持人藍心湄還自爆曾被喚作「藍八蛋」的由來。

藍心湄在節目一開始，發現夫妻檔楊銘威和方志友分坐兩端，又得知2人演同一檔戲卻從未同場，忍不住開玩笑詢問：「拍這部戲該不會要禁慾吧！」楊銘威反應極快，露出曖昧笑容，比了比連晨翔，蔣偉文在旁幫腔：「那連晨翔怎麼會跟劉品言在一起！」嚇得連晨翔趕忙澄清，拍戲當下對劉品言只有「怕慘」的感覺。

連晨翔早餐愛吃肉羹等重口味食物。（TVBS提供）

即將升格新手爸爸的連晨翔，讓藍心湄好奇，早餐究竟都吃什麼，才會這麼快「中獎」當爸爸，連晨翔透露就愛肉羹湯、小菜等重口味中式料理當早餐，被其他人笑虧是他的獨門「得女早餐配方」。

藍心湄和楊晴曾在戲劇節目有過合作，爆料楊晴非常好餵養的「驚人食力」，到了晚上還津津有味吃著劇組早餐，甚至連食物臭酸都吃不出來，其他人露出不可置信表情，楊晴解釋，當時拍戲實在太餓了，藍心湄幫著說明：「其實是楊晴怕食物浪費，才幫大家清食物啦。」

陳孝萱劇中扮演美容院老闆娘，在節目現場「重操舊業」，對著戴假髮的卞慶華示範吹整技巧，幾招下來，只見她把梳子、吹風機運用自如，讓卞慶華直呼太專業。而駐顏有術的她則透露，現在早上都只簡單吃蒸菜、溫泉蛋等原型食物，不讓身體有過多負擔。

聊起雞蛋，藍心湄大方分享自己的「蛋」史。她透露學生時期是游泳隊員，外號「藍八蛋」，因為她每天都要吃八顆蛋維持高強度的訓練。

沒想到前陣子抽血發現因為挑食而營養不良，被醫生叮囑「要恢復蛋白質飲食」，於是她又開始天天吃三、四顆水煮蛋。神奇的是，沒多久原本沒頭髮的區塊，頭皮竟然開始長出細毛，讓她又驚又喜。

