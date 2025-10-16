自由電子報
娛樂 最新消息

扭轉《鐵達尼號》命運的時刻！當年預告曾被片商嫌「看完想吐」

《鐵達尼號》當年上映曾登上影史票房冠軍。（資料照，二十世紀影業提供）《鐵達尼號》當年上映曾登上影史票房冠軍。（資料照，二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕打造《鐵達尼號》、《阿凡達》系列、榮獲奧斯卡獎的傳奇製片人強蘭道2024年因癌症辭世，享年63歲。他生前留下回顧好萊塢幕後點滴的回憶錄《The Bigger Picture》，將於11月4日正式出版。書中節選的內容，重現他與導演詹姆斯柯麥隆攜手推出《鐵達尼號》時的艱辛宣傳過程。

《鐵達尼號》耗資高達2億美金，當年被不少業界人士預測將是「足以讓卡麥隆沉船」的災難之作。蘭道回憶，連首支預告片都引發了激烈爭議。原本要將長達3小時14分鐘的電影濃縮成90秒宣傳片，他與團隊最後剪出4分2秒的版本，卻被合作片廠派拉蒙（美國發行為派拉蒙）批評到「看完想吐」。

導演詹姆斯柯麥隆（左起）、迪士尼影業內容主席艾倫伯格曼、製片強藍道先前一同出席《阿凡達：水之道》世界首映。（資料照，二十世紀影業提供）導演詹姆斯柯麥隆（左起）、迪士尼影業內容主席艾倫伯格曼、製片強藍道先前一同出席《阿凡達：水之道》世界首映。（資料照，二十世紀影業提供）

不僅如此，派拉蒙甚至自行剪出一支節奏急促、充滿槍聲與尖叫的版本，彷彿動作片版《鐵達尼號》，讓主創團隊大為反彈。（該預告曾收錄於DVD特別收錄中）蘭道與執行製片蕾山奇尼多次與派拉蒙交涉，最終說服當時的董事長雪莉藍辛推翻內部意見，讓他們在拉斯維加斯舉行的美國戲院業者協會大會上試映自家版本。

後來那支「超長版預告」最終獲得現場熱烈回響，甚至讓演員寇特羅素高喊：「我願意花10美元再看一次那支預告！」在那之後，美國電影協會特例放行，允許該4分2秒版本正式對外公開，也徹底扭轉《鐵達尼號》的輿論。蘭道笑言：「從那天起，每一篇唱衰的報導，最後都會補上一句——『這部電影也許真的會不錯。』那是命運轉向的關鍵時刻。」

