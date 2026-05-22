李玟「回來了」 《歌手2026》突播珍貴音檔 全網聽哭

已故歌后「COCO」李玟現「聲」《歌手2026》。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕《歌手2026》今（22）直播對決同公司的《乘風2026》（浪姐7），已故歌后「COCO」李玟竟然回來了！為了吸引觀眾欣賞直播首戰，《歌手2026》將過去10季冠軍對音樂的想法串連在一起，曾在10年前拿下第4季總冠軍的李玟，也感性說出自己的音樂，聽哭一眾粉絲。

3年前過世的李玟，在珍貴音檔中說出：「音樂本身就像藥一樣，它是可以治癒靈魂的東西」，再度勾起大家對她的思念與愛。

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今晚上場的魏如萱賽前直喊緊張。（翻攝自IG）

曾獲得2屆金曲歌后的「娃娃」魏如萱，今日被那英第一個抽上場，賽前還在社群平台發文：「魏漂亮，妳在緊張什麼呢？」充分顯示出心情。此次應戰，魏如萱特地不選經典歌曲，反而唱起《末路狂花》，在台上完全不顯緊張的她，巧妙運用聲音轉換技巧，完美詮釋歌曲，獲得不少好評。

此次應戰，魏如萱特地不選經典歌曲，反而唱起《末路狂花》。（翻攝自IG）

今晚還有另一個熱烈討論話題，就是強調直播無修音的《歌手2026》，播出時收音狀況不佳，在網路上被網友瘋狂批評。

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