重貼舊評慘變「逼退林志玲」？李筱峰反擊：歌頌祖國不是我叫她去的

歷史學者李筱峰對「被指控逼退林志玲」這件事，表達無奈與反駁。（文策院、翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕昨（21日）便傳來林志玲請辭文策院董事的消息，各界意見有褒有貶，但歷史學者李筱峰卻意外遭炎上，連久未聯絡的友人都指涉他發文帶風向，逼退林志玲。對此，李筱峰今（22日）深感無奈，直嘆「我何德何能？」

李筱峰是研究台灣史的當代重量級學者，就在10天前剛傳出林志玲將接任由文化部成立的文化內容策進院董事時，他將過去對林志玲的評論重新於臉書發布，並寫下：「最近，這位秀外慧中，不，應該說『秀外媚中』的林志玲，將出任文化部成立的文策院董事。」

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李筱峰自認文意雖非抗議，但也不是支持，對於有人認為他「蓄意逼退林志玲」，他感到不以為然，今在臉書再度發文寫下：

林志玲請辭文策院董事。我忽然接到一位多年不見的朋友來line留言，向我興師問罪，怪說林志玲請辭，都是我把她逼退的！

我何德何能？她要接董事，要請辭董事，干我何事？我只是重貼20年前、18年前對她媚共言行的評論。20年前她都無動於衷，怎麼現在才有感覺？

她過去要歌頌她的「祖國」，又不是我叫她歌頌的，現在要請辭，又與我何干？

發文引起網友共鳴，認為李老師又沒寫錯，「總是需要有骨氣又有名氣的人出來說說話，不然我們再怎麼叫，官爺們也不理會，還稱我們是眼界狹隘的酸民呢！」

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