自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

重貼舊評慘變「逼退林志玲」？李筱峰反擊：歌頌祖國不是我叫她去的

歷史學者李筱峰對「被指控逼退林志玲」這件事，表達無奈與反駁。（文策院、翻攝自微博）歷史學者李筱峰對「被指控逼退林志玲」這件事，表達無奈與反駁。（文策院、翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕昨（21日）便傳來林志玲請辭文策院董事的消息，各界意見有褒有貶，但歷史學者李筱峰卻意外遭炎上，連久未聯絡的友人都指涉他發文帶風向，逼退林志玲。對此，李筱峰今（22日）深感無奈，直嘆「我何德何能？」

李筱峰是研究台灣史的當代重量級學者，就在10天前剛傳出林志玲將接任由文化部成立的文化內容策進院董事時，他將過去對林志玲的評論重新於臉書發布，並寫下：「最近，這位秀外慧中，不，應該說『秀外媚中』的林志玲，將出任文化部成立的文策院董事。」

李筱峰自認文意雖非抗議，但也不是支持，對於有人認為他「蓄意逼退林志玲」，他感到不以為然，今在臉書再度發文寫下：

林志玲請辭文策院董事。我忽然接到一位多年不見的朋友來line留言，向我興師問罪，怪說林志玲請辭，都是我把她逼退的！

我何德何能？她要接董事，要請辭董事，干我何事？我只是重貼20年前、18年前對她媚共言行的評論。20年前她都無動於衷，怎麼現在才有感覺？

她過去要歌頌她的「祖國」，又不是我叫她歌頌的，現在要請辭，又與我何干？

發文引起網友共鳴，認為李老師又沒寫錯，「總是需要有骨氣又有名氣的人出來說說話，不然我們再怎麼叫，官爺們也不理會，還稱我們是眼界狹隘的酸民呢！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中